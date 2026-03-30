Americký prezident Donald Trump prekvapivo zmiernil svoju predchádzajúcu rétoriku a oznámil, že nebude brániť ruskému ropnému tankeru v doručení strategického nákladu na Kubu, ktorú zviera prísna americká blokáda. Karibský ostrov sa po nedávnom zajatí venezuelského lídra Nicolása Madura zmieta v hlbokej energetickej kríze a dodávka by mala tamojším obyvateľom priniesť aspoň dočasnú úľavu. Šéf Bieleho domu však zdôraznil, že jeden náklad ropy skorumpovaný kubánsky režim nezachráni.
Ruský tanker a prekvapivý súhlas
Donald Trump predstúpil pred novinárov na palube prezidentského špeciálu Air Force One, kde priamo reagoval na mediálne správy o blížiacej sa lodi. „Povedal som im, že ak chce nejaká krajina teraz poslať ropu na Kubu, nemám s tým problém – či už je to Rusko alebo ktorákoľvek iná,“ vyhlásil americký prezident a dodal, že ostrov dodávky nevyhnutne potrebuje na to, aby vôbec prežil.
Podľa aktuálnych satelitných dát z aplikácie na sledovanie lodnej dopravy sa ruský tanker Anatolij Kolodkin, ktorý vezie približne 730-tisíc barelov ropy, nachádza pri východnom cípe karibského ostrova. Do prístavného mesta Matanzas by mal doraziť najneskôr do utorka. Aj keď kubánski štátni predstavitelia situáciu oficiálne nekomentujú, tamojšie štátne médiá už avizovali, že plavidlu bude umožnené bezpečne zakotviť.
Zmena tónu po hrozbách o prevzatí
Povolenie pre ruský tanker je do istej miery politickým prekvapením. Ostrovný štát s necelými desiatimi miliónmi obyvateľov stratil svojho kľúčového dodávateľa energií po tom, čo americké sily zajali venezuelského lídra Nicolása Madura. Samotný Trump pritom len nedávno hrozil zavedením tvrdých ciel voči akejkoľvek krajine, ktorá by Havane dodávala ropu, a koncom týždňa dokonca naznačil, že by mohol Kubu priamo prevziať, keď ju označil za „ďalšiu na rade“.
Teraz však prezident tvrdí, že dodávka strategickej suroviny geopolitickému súperovi nijako nepomôže, a to ani ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. „Nepomôže mu to. Príde o jeden náklad ropy, to je všetko. Ak to chce urobiť, a ak to chcú robiť aj iné krajiny, veľmi mi to neprekáža,“ zhodnotil Trump. Kubu označil za štát na absolútnom dne, ktorý riadia veľmi zlí lídri, pričom jedna loď s ropou na tomto stave podľa neho nič nezmení.
Dilema pre kubánsku vládu
Akékoľvek palivo má však v súčasnosti pre Havanu doslova cenu zlata. Expert na kubánsky energetický sektor z Texaskej univerzity Jorge Piňón upozorňuje, že samotné spracovanie surovej ruskej ropy potrvá 15 až 20 dní a následná distribúcia rafinovaných produktov zaberie ďalší týždeň. Z dodanej suroviny by sa mohlo vyrobiť približne 250-tisíc barelov nafty, čo pokryje spotrebu krajiny len na necelé dva týždne. Kubánska vláda tak bude stáť pred mimoriadne ťažkou dilemou, či vzácne palivo prednostne použije do záložných elektrických generátorov, aby zabránila blackoutom, alebo ním natankuje autobusy, traktory a vlaky nevyhnutné na udržanie kolabujúcej ekonomiky v chode.