Nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall musel počas víkendu žehliť medzinárodný diplomatický a komunikačný prešľap svojho generálneho riaditeľa. Armin Papperger vyvolal obrovský rozruch, keď v rozhovore prirovnal ukrajinské prevádzky na výrobu dronov ku „gazdinkám“, ktoré si montujú zbrane vo vlastných kuchyniach. Spoločnosť po ostrej reakcii z Kyjeva vydala verejné vyhlásenie, v ktorom úsilie a inovácie Ukrajincov vyzdvihla.
Lego, 3D tlačiarne a gazdinky
Kontroverzné vyjadrenia zazneli v rozhovore pre americký magazín The Atlantic, kde dostal šéf Rheinmetallu otázku o vývoji inovatívnej dronovej technológie na Ukrajine. Tá je pritom vojenskými expertmi považovaná za jeden z absolútne kľúčových prvkov pri obrane krajiny voči ruskej agresii.
Papperger však tento technologický pokrok zľahčil. „Je to ako hrať sa s Legom,“ vyhlásil na adresu bezpilotných strojov a hlavných ukrajinských výrobcov vzápätí prirovnal ku gazdinkám. „Majú 3D tlačiarne v kuchyni a vyrábajú diely pre drony,“ dodal s poznámkou, že podľa neho v tomto prípade nejde o žiadnu skutočnú inováciu.
Ostrá reakcia z Kyjeva a rešpekt
Tieto slová nenechali chladným Oleksandra Kamyšina, poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten okamžite upozornil na obrovské vojenské úspechy ukrajinských dronov, ktoré denne ničia ťažkú ruskú obrnenú techniku. Kamyšin zdôraznil, že pri osobných návštevách zbrojárskych tovární videl ukrajinské ženy pracovať rovnako tvrdo a často aj rovnako zdatne ako mužov. „Sú skvelé gazdinky, no musia tvrdo pracovať vo vojenských továrňach,“ odkázal do Nemecka s tým, že ukrajinské ženy si za svoje nasadenie zaslúžia úctu, a nie posmech.
Zbrojovka Rheinmetall sa v nedeľu snažila celú situáciu diplomaticky vyžehliť a vydala oficiálne objasnenie. „Máme najväčší rešpekt k obrovskému úsiliu ukrajinského ľudu pri obrane. Každá žena a muž na Ukrajine k tomu nesmierne prispievajú,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku s dôvetkom, že je to predovšetkým obrovská zásluha Ukrajiny, že dokáže bojovať vysoko efektívne aj s výrazne obmedzenými zdrojmi.
Zlatá éra pre zbrojárov
Nemecký Rheinmetall zažíva po ruskej invázii na Ukrajinu prudký obchodný rozmach, ktorý v Európe odštartoval novú vlnu zbrojenia. Spoločnosť masívne profituje najmä zo skokovo zvýšených výdavkov na obranu v samotnom Nemecku, a to obzvlášť po tom, čo nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil premeniť Bundeswehr na najväčšiu a najsilnejšiu konvenčnú armádu na európskom kontinente.