Izraelský parlament v pondelok nadránom po náročných rokovaniach schválil štátny rozpočet na rok 2026. Dokument počíta s celkovými výdavkami vo výške 850 miliárd šekelov, pričom jeho ťažiskom je masívne navýšenie financií pre armádu v dôsledku prebiehajúcich vojnových konfliktov. Schválením rozpočtu tesnou väčšinou hlasov sa vládnej koalícii podarilo odvrátiť hrozbu pádu vlády a predčasných volieb.
Miliardy na obranu a operáciu Revúci lev
Prebiehajúca vojna na viacerých frontoch si vyžiadala radikálne zmeny vo financovaní štátu. Do rozpočtu ministerstva obrany bolo dodatočne vyčlenených viac ako 30 miliárd šekelov, čím sa celkový objem prostriedkov pre armádu vyšplhal na viac ako 142 miliárd šekelov. Parlament vo svojom oficiálnom stanovisku priamo priznal, že toto navýšenie súvisí s aktualizovanými bezpečnostnými potrebami a prebiehajúcou vojenskou operáciou proti Iránu s kódovým označením Revúci lev.
Minister financií Bezalel Smotrič po neskorých nedeľňajších debatách nešetril optimizmom a dokument označil za historický zlom pre Izrael. „Máme kapacitu premeniť Blízky východ. Tento rozpočet umožní krajine vyhrať,“ vyhlásil pred poslancami. Podľa jeho slov tento mandát nanovo definuje národný prístup k bezpečnosti aj ekonomike.
Kritika opozície a sporné ústupky
Úplne iný pohľad na schválené financie má opozícia. Jej líder Jair Lapid označil rozpočet za najväčšiu krádež v histórii štátu. Ostro kritizoval najmä šesť miliárd šekelov určených na takzvané koaličné prostriedky. „Izraelská verejnosť nie je naivná. Rozumie, že tento rozpočet je výhodný pre skorumpovaných a tých, ktorí sa vyhýbajú zodpovednosti – oslavujú na náš účet,“ dodal kriticky.
Lapidove slová narážali predovšetkým na kontroverzné rozhodnutia premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý pod tlakom svojich ultraortodoxných koaličných partnerov odložil prijatie zákona o povinnom odvode ultraortodoxných židov do armády. Tento ústupok pobúril veľkú časť izraelskej verejnosti, ktorá v čase vojny žiada rovnomerné rozdelenie brannej povinnosti.
Škrty v rezortoch a peniaze pre osady
Masívne vyzbrojovanie si vyžiadalo svoju daň v iných oblastiach. Navýšenie výdavkov na obranu bude znamenať plošné trojpercentné škrty vo všetkých ostatných štátnych rezortoch. Vláda však paradoxne zároveň schválila významné zvýšenie prostriedkov pre špecifické záujmové skupiny. Viac ako 650 miliónov eur v prepočte poputuje na súkromné školy spravované ultraortodoxnými stranami a už v decembri kabinet odklepol približne 760 miliónov eur na rozvoj židovských osád na okupovanom Západnom brehu, ktoré medzinárodné právo považuje za nelegálne.