Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že masívna vojenská operácia Spojených štátov a Izraela už de facto priniesla zmenu režimu v Iráne. Podľa šéfa Bieleho domu prebiehajúce nepriame rokovania cez pakistanských prostredníkov prinášajú prvé výsledky a mohli by čiastočne uvoľniť zablokovaný Hormuzský prieliv. Teherán mal údajne ako gesto úcty povoliť bezpečný prejazd dvadsiatim ropným tankerom.
Zmena režimu a tisícky cieľov
Donald Trump sa k aktuálnej vojenskej a diplomatickej situácii vyjadril pred novinármi na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Vo svojom hodnotení mesiac trvajúceho konfliktu poukázal najmä na vysoký počet zabitých iránskych lídrov, čo podľa neho viedlo k zásadnej transformácii tamojšieho mocenského aparátu. „Myslím si, že s nimi dosiahneme dohodu, som si celkom istý... ale už sme dosiahli zmenu režimu,“ uviedol americký prezident.
Svoj argument oprel o fakt, že americká diplomacia momentálne komunikuje s úplne novou politickou reprezentáciou. „Rokujeme s úplne inými ľuďmi, než s akými niekto doteraz rokoval. Je to úplne iná skupina ľudí. Takže by som to považoval za zmenu režimu,“ dodal Trump. Hoci odmietol špecifikovať, či je na stole skorá dohoda o úplnom prímerí, poukázal na rozsah vojenskej dominancie: „Zostáva nám asi 3 000 cieľov – zbombardovali sme 13 000 cieľov – a máme ešte pár tisíc cieľov.“
Tankery ako darček pre Biely dom
Prezident zároveň potvrdil, že nepriame rokovania sprostredkované pakistanskými vyslancami prinášajú prvé pozitívne posuny. Ako dôkaz spomenul uvoľnenie plavby pre vybrané obchodné lode. Kým minulý týždeň Irán povolil prechod desiatim ropným tankerom pod pakistanskou vlajkou, čo Trump označil za darček, teraz sa mal tento počet zdvojnásobiť.
„Dali nám, myslím, na znak úcty, 20 lodí s ropou, veľké, veľké lode s ropou, ktoré pôjdu cez Hormuzský prieliv,“ spresnil s tým, že preprava sa má začať v najbližších dňoch. Možnosť konania mierových rokovaní priamo v Pakistane medzitým potvrdil aj pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar. Washington aj Teherán podľa neho už vyjadrili dôveru v pakistanské sprostredkovanie, hoci zatiaľ nie je jasné, či pôjde o priame zasadnutie za jedným stolom, alebo len o výmenu odkazov.
Blokáda strategického prielivu
Pakistanská iniciatíva nasleduje po dôležitom stretnutí v Islamabade, kde Išak Dar rokoval so svojimi náprotivkami zo Saudskej Arábie, Egypta a Turecka. Hlavnou témou bolo hľadanie ciest na ukončenie vojny, ktorú koncom februára eskalovali americké a izraelské údery na Irán. Teherán odvtedy v rámci odvety útočí nielen na Izrael, ale aj na štáty Perzského zálivu s americkými základňami. Najväčší medzinárodný dopad má však fakt, že Irán prakticky uzavrel strategický Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a plynu.