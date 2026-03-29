Uprostred eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe svitá nádej na diplomatické riešenie. Pakistan sa ponúkol ako sprostredkovateľ kľúčových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré by sa v Islamabade mohli uskutočniť už v najbližších dňoch. Zatiaľ čo diplomati hľadajú cesty k mieru a otvoreniu Hormuzského prielivu, z Washingtonu prenikajú informácie o príprave cielených amerických pozemných operácií na iránskom území.
Diplomatická iniciatíva v Islamabade
Pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar potvrdil, že Washington aj Teherán vyjadrili dôveru v sprostredkovateľské schopnosti Pakistanu. Svoj postoj prezentoval po dôležitom stretnutí s rezortnými náprotivkami zo Saudskej Arábie, Egypta a Turecka. Ministri spoločne rokovali o možných spôsoboch ukončenia vojny, ktorú koncom februára naplno vyvolali americké a izraelské údery na Irán. Odvtedy Teherán v rámci odvety systematicky útočí nielen na Izrael, ale aj na štáty Perzského zálivu, v ktorých majú Spojené štáty rozmiestnené svoje vojenské základne.
„Pakistan je veľmi rád, že tak Irán, ako aj USA vyjadrili dôveru v to, že pomôžeme pri rokovaniach,“ uviedol Dar. Krajina by podľa neho bola poctená, ak by mohla hostiť zmysluplné rozhovory s cieľom dosiahnuť komplexné a trvalé urovnanie tohto pretrvávajúceho konfliktu. Šéfovia diplomacií zúčastnených krajín vyjadrili prípadným rokovaniam plnú politickú podporu.
Hormuzský prieliv a nepriame odkazy
Kľúčovou témou medzinárodných rozhovorov je opätovné otvorenie strategického Hormuzského prielivu, ktorý je pre svetový obchod s ropou absolútne nevyhnutný. Pakistanský minister zahraničných vecí priznal, že znepriatelené strany medzi sebou už teraz vedú nepriame rokovania prostredníctvom tajných správ, ktoré sprostredkúva práve Islamabad. Oficiálni iránski predstavitelia však akékoľvek konanie rozhovorov so Spojenými štátmi zatiaľ verejne odmietajú a bezprostredne na diplomatické výzvy nereagoval ani Washington.
Hrozba amerických pozemných operácií
Zatiaľ čo v Pakistane prebiehajú diplomatické snahy, z amerického Pentagónu prenikajú znepokojivé vojenské plány. Pripravovať sa majú niekoľko týždňov trvajúce pozemné operácie priamo v Iráne, ktoré by potenciálne mohli zahŕňať cielené útoky na strategický ostrov Chárk a pobrežné oblasti pri Hormuzskom prielive. Nemalo by ísť o plnohodnotnú inváziu, ale skôr o taktické nájazdy špeciálnych jednotiek a námornej pechoty. Na tieto hrozby už ostro reagoval predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf s tým, že iránske sily sú na príchod amerických jednotiek plne pripravené a odhodlané ich navždy potrestať.