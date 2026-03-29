Moskva verejne vyzýva Spojené štáty americké, aby využili svoj medzinárodný vplyv a prinútili Ukrajinu prijať ruské podmienky na ukončenie prebiehajúcej vojny. Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova má Washington dostatočné páky na to, aby Kyjev dotlačil k ústupkom. Situáciu na medzinárodnej scéne navyše komplikuje eskalujúca vojna na Blízkom východe, pre ktorú sa špekuluje o presmerovaní amerických zbraní určených pre ukrajinskú armádu, ako aj o dlhodobom prerušení mierových rokovaní v Ženeve.
Zaujímavé návrhy a výzva do Washingtonu
Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov vo svojom vystúpení v štátnej televízii priamo apeloval na americkú administratívu. Hoci konkrétne kroky na urovnanie konfliktu nešpecifikoval, zdôraznil, že Spojené štáty majú potrebný vplyv na to, aby vyvinuli tlak na brániacu sa Ukrajinu. „Presne s týmto cieľom sa obraciame na našich amerických kolegov. Toto je teraz potrebné,“ uviedol Ušakov. Zároveň potvrdil, že USA už predložili Moskve niekoľko návrhov na ukončenie vojny, ktoré z ruskej strany označil za zaujímavé a dokonca užitočné.
Spor o Donbas a diplomatická prestrelka
Ruská federácia si dlhodobo kladie na ukončenie bojov nekompromisné podmienky. Žiada, aby Západ úplne prestal vojensky podporovať Ukrajinu a aby Kyjev stiahol svoje vojská zo všetkých častí východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré má stále pod svojou kontrolou. Ukrajinská strana túto územnú požiadavku kategoricky odmieta, keďže by to v praxi znamenalo dobrovoľné odovzdanie strategických obranných pozícií priamo do rúk nepriateľa.
Do tejto mimoriadne napätej situácie vstúpili nedávne vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten začiatkom týždňa verejne vyhlásil, že Spojené štáty podmieňujú poskytnutie dlhodobých bezpečnostných záruk pre Ukrajinu práve tým, že Kyjev odovzdá celý Donbas Moskve. Na tieto prezidentove slová však okamžite a mimoriadne ostro reagoval šéf americkej diplomacie Marco Rubio, ktorý tvrdenia o americkom tlaku na vzdanie sa územia označil za lži.
Presun zbraní pre krízu s Iránom
Jedným z možných reálnych nástrojov amerického tlaku by podľa analytikov mohlo byť zastavenie dodávok rakiet do kľúčových systémov protivzdušnej obrany. V amerických médiách sa už objavili informácie z prostredia Pentagonu, že ministerstvo obrany USA vážne zvažuje presmerovanie zbraní pôvodne určených pre Ukrajinu na Blízky východ. Práve tam Spojené štáty spolu s Izraelom od konca februára zasahujú voči Iránu. Samotný Zelenskyj však neskôr spresnil, že k takémuto odklonu zbraní zatiaľ reálne nedošlo.
Práve pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe však boli na neurčito odložené dôležité mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Trojstranné rozhovory za sprostredkovania Washingtonu sa naposledy konali v polovici februára vo švajčiarskej Ženeve. Kyjev nedávno vyzval na skorý návrat k rokovaciemu stolu a vyjadril poľutovanie nad tým, že americkí vyjednávači sú momentálne zaneprázdnení konfliktom s Iránom. Ochotu obnoviť diplomatický dialóg vzápätí deklarovala aj Moskva.