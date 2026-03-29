Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil armáde ďalšie rozšírenie existujúcej bezpečnostnej zóny na juhu Libanonu. Pozemná operácia proti militantom zo šiitského hnutia Hizballáh tak naďalej naberá na intenzite. Eskalácia konfliktu, ktorá sa začala začiatkom marca, si podľa najnovších bilancií libanonských úradov vyžiadala už viac než 1200 obetí na životoch.
Kontrola územia až po rieku Lítání
Hlavným cieľom rozširovania nárazníkovej zóny je podľa predsedu izraelskej vlády „definitívne eliminovať hrozbu invázie zo strany Hizballáhu a zabrániť v streľbe protitankových rakiet v blízkosti hraníc“. Izraelské vedenie tak deklaruje snahu o trvalú zmenu bezpečnostnej situácie v severných prihraničných oblastiach.
„Sme odhodlaní zásadným spôsobom zmeniť situáciu na severe,“ vyhlásil Netanjahu vo videopríhovore po návšteve veliteľstva armády v severnom Izraeli. Tieto slová dopĺňajú aj nedávne vyjadrenia ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý tento týždeň avizoval, že izraelské ozbrojené sily plánujú prevziať plnú kontrolu nad južným Libanonom až po strategickú rieku Lítání.
Boj o prežitie a oslabené kapacity
Napriek masívnym pozemným a vzdušným útokom izraelský premiér pripustil, že Hizballáh si naďalej zachoval určité zvyšné kapacity na raketové ostreľovanie izraelského územia. Jedným dychom však dodal, že militantné hnutie utrpelo extrémne ťažké straty, ktoré zásadne zmenili rozloženie síl v regióne.
„Irán už nie je tým istým Iránom, Hizballáh už nie je tým istým Hizballáhom a Hamas už nie je tým istým Hamasom,“ zhodnotil Netanjahu aktuálnu situáciu na viacerých frontoch. Podľa jeho slov už nejde o „teroristické armády, ktoré ohrozujú našu existenciu“, ale o „porazených nepriateľov, ktorí bojujú o vlastné prežitie“.
Dôsledky regionálnej eskalácie
Súčasná kríza v Libanone je priamym dôsledkom širšej vojny na Blízkom východe, ktorú koncom februára eskalovali americké a izraelské údery na Irán. Bejrút bol do tohto konfliktu vtiahnutý začiatkom marca, keď Hizballáh vypálil rakety na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Izrael následne reagoval rozsiahlymi leteckými útokmi na Bejrút a spustením pozemnej invázie, čo prinútilo samotnú libanonskú vládu zakázať vojenské aktivity Hizballáhu a vyzvať hnutie na okamžité odovzdanie zbraní.