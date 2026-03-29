Slovenskí vodiči by mali počas nedeľného podvečera mimoriadne zbystriť pozornosť. Viaceré regióny naprieč celou krajinou zasiahol silný nárazový vietor, ktorý komplikuje plynulosť dopravy. Cestári i meteorológovia vydali aktuálne výstrahy, ktoré upozorňujú nielen na zlé poveternostné podmienky, ale aj na čiastočné obmedzenia na horských priechodoch a pretrvávajúce zimné javy na severe Slovenska.
Nárazový vietor a zatvorený Príslop
Slovenská správa ciest dôrazne varuje pred silným vetrom, na ktorý si musia dať šoféri pozor najmä v okresoch Michalovce, Sobrance, Košice-okolie, Nitra, Trnava, Dunajská Streda a predovšetkým v širšom okolí Piešťan a Bratislavy. Okrem nebezpečného vetra sa musia vodiči nákladnej dopravy pripraviť aj na dopravné obmedzenia. Kompetentné orgány upozorňujú na čiastočne uzavretý horský priechod Príslop, ktorý je momentálne neprejazdný pre všetky vozidlá s celkovou dĺžkou nad 12 metrov.
Zjazdnosť ciest a kašovitý sneh
Ostatné horské priechody na území republiky zostávajú naďalej zjazdné. Povrch vozoviek je podľa aktuálnych hlásení prevažne suchý až vlhký, na niektorých úsekoch len miestami mokrý. Rovnaká situácia platí vo všeobecnosti aj pre cesty prvej, druhej a tretej triedy. Výnimkou sú len severné oblasti, kde sa na cestách tretej triedy v obvodoch Trstená a Námestovo stále vyskytuje kašovitý sneh, ktorý si od vodičov vyžaduje prispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky.
Víchrica v horských polohách
Riziko silného vetra sa zďaleka netýka len nížin. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vydali výstrahu prvého stupňa pred nebezpečným vetrom na horách, ktorá predbežne platí do večerných hodín najmä pre okresy Martin a Banská Bystrica. V týchto lokalitách môže vietor v nadmorských výškach nad 1500 metrov dosahovať v nárazoch rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo podľa meteorologických tabuliek už predstavuje silu regulárnej víchrice.