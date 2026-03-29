Egyptská vláda zavádza sériu mimoriadnych opatrení v snahe bojovať proti prudko rastúcim cenám energií, ktoré sú priamym dôsledkom prebiehajúceho vojnového konfliktu v Iráne. Obchody, reštaurácie a kaviarne musia výrazne skrátiť svoje otváracie hodiny, kým mnohí zamestnanci prechádzajú na čiastočnú prácu z domu. Krajina zároveň zhasína pouličné osvetlenie, no kľúčový sektor cestovného ruchu dostal od štátu strategickú výnimku.
Skrátené hodiny a práca z domu
Na základe nového vládneho nariadenia musia všetky maloobchodné prevádzky a stravovacie zariadenia počas najbližšieho mesiaca povinne zatvárať najneskôr o 21.00 h. Súbor dočasných úsporných opatrení sa priamo dotýka aj bežného pracovného režimu. Väčšina zamestnancov dostala oficiálny pokyn, aby aspoň jeden deň v týždni pracovali z domáceho prostredia. Toto plošné nariadenie sa však pochopiteľne netýka pracovníkov v kritickej infraštruktúre, akými sú nemocnice, školy či výrobné továrne.
Zhasnuté ulice a výnimky pre turizmus
Súčasťou radikálnych krokov na úsporu nedostatkových energií je aj plošné vypínanie pouličného osvetlenia a svetelných reklamných pútačov popri cestách. Egyptská vláda však udelila dôležitú výnimku hotelom a turistickým atrakciám. Dôvodom je rýdza ekonomická pragmatickosť, keďže cestovný ruch tvorí približne desatinu celkovej ekonomiky krajiny a štát si nemôže dovoliť jeho ochromenie.
Napriek vládnym výnimkám sa viaceré veľké hotely v Káhire, vrátane známych sietí Mariott či Cosmopolitan, pre istotu pripravujú na najhoršie scenáre. Pre medzinárodné médiá potvrdili, že si pre prípad náhlych výpadkov elektrického prúdu už zaobstarali výkonné záložné generátory. Vďaka nim plánujú ponechať svoje reštaurácie a služby pre hostí otvorené v štandardnom, plnom režime.