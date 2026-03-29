Vojnový konflikt v Iráne a zhoršená bezpečnostná situácia na Blízkom východe tvrdo zasiahli globálny trh s luxusným tovarom. Akcie najväčších svetových značiek zaznamenali od začiatku konfliktu strmý pád, pričom ich celková trhová hodnota sa prepadla už o astronomických 100 miliárd dolárov. Výrobcovia luxusných automobilov dokonca pristupujú k radikálnemu kroku a dočasne pozastavujú dodávky do celého regiónu.
Prepad na burze a zastavené dodávky
Zatiaľ čo široký americký akciový index S&P 500 klesol za rovnaké obdobie len o necelých šesť percent, akcie hlavných producentov luxusu strácajú oveľa výraznejšie. Hodnota francúzskeho konglomerátu LVMH padla tento mesiac o 16 percent a akcie módneho domu Hermès stratili dokonca pätinu svojej hodnoty. Len tieto dve spoločnosti spoločne vymazali zo svojej trhovej kapitalizácie viac ako 40 miliárd dolárov.
Kríza sa priamo dotýka aj automobilového priemyslu. Akcie talianskeho výrobcu športových áut Ferrari si od začiatku konfliktu odpísali 15 percent, čo automobilku prinútilo oficiálne oznámiť dočasné pozastavenie všetkých dodávok na Blízky východ. Z dôvodu neúnosných bezpečnostných a logistických rizík pristupujú k rovnakému kroku aj ďalšie prestížne značky, ako sú Bentley či Maserati.
Ohrozený motor globálneho rastu
Zhoršená situácia v regióne predstavuje pre luxusný segment masívny problém. Podľa analytika spoločnosti Bernstein Lucu Solcu bol Blízky východ v uplynulom roku vôbec najrýchlejšie rastúcim trhom s luxusným tovarom na svete. V súčasnosti absorbuje približne šesť percent globálneho predaja tohto odvetvia a bol na najlepšej ceste čoskoro predbehnúť aj tradične silný japonský trh.
Najsilnejším motorom tohto rastu bol podľa dát banky Morgan Stanley emirát Dubaj. Práve štruktúra tamojších zákazníkov však momentálne predstavuje pre luxusné značky najväčšie riziko. Až 60 percent výdavkov na luxusný tovar v Spojených arabských emirátoch totiž tvoria nákupy zahraničných turistov, ktorých prílev môže vojna prudko zastaviť. Polovicu zo zvyšných výdavkov generujú cudzinci s trvalým pobytom, pri ktorých existuje reálna obava, že pre eskaláciu napätia prehodnotia svoje plány na dlhodobý život v regióne.