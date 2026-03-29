Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) definitívne odmieta úvahy o vytvorení spoločnej kandidátnej listiny s inými politickými subjektmi pre nasledujúce parlamentné voľby. Strana prostredníctvom svojho komunikačného oddelenia oficiálne deklarovala, že sa o priazeň voličov bude uchádzať úplne samostatne, pričom jej hlavným cieľom je demokratická výmena súčasnej vládnej garnitúry.
Samostatná cesta a jasné priority
Vedenie strany vo svojom stanovisku zdôraznilo, že ich ambíciou je dosiahnuť silný volebný výsledok, ktorý by priniesol reálnu politickú zmenu. „KDH chce Roberta Fica demokraticky vymeniť vo voľbách. Ideme do volieb samostatne a chceme silný výsledok, ktorý prinesie Slovensku zmenu,“ uviedli zástupcovia hnutia.
Kresťanskí demokrati zároveň definovali svoje hlavné programové priority, medzi ktoré patrí predovšetkým podpora rodín, naštartovanie domácej ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva, aby ľuďom zostalo viac peňazí. Dôrazne tiež odmietli akékoľvek, podľa ich slov, neoverené experimenty, ktoré by mohli krajinu poškodiť, a opätovne potvrdili, že spoločnú kandidátku s inými stranami neplánujú.
Reakcia na výzvy progresívcov
Vyjadrenie KDH prichádza v nadväznosti na víkendové slová lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten v nedeľu verejne otvoril tému možného spájania opozičných síl na jednu spoločnú kandidátku, pričom apeloval najmä na subjekty pohybujúce sa na hranici zvoliteľnosti, aby svojím postupom zabránili prepadnutiu hlasov. Vo svojom vyjadrení vtedy ako možných partnerov na takýto postup explicitne spomenul práve KDH a mimoparlamentných Demokratov.
Príprava na zmenu volebného kvóra
Šéf progresívcov zároveň zopakoval svoj prísľub, že v prípade účelového zvýšenia volebného kvóra pre vstup do parlamentu, ktoré je v súčasnosti na štandardnej úrovni piatich percent, je jeho strana pripravená ponúknuť priestor na vytvorenie širokej predvolebnej koalície. Progresívne Slovensko si podľa jeho slov vie po voľbách predstaviť spoločné vládnutie v bloku, ktorého súčasťou by boli okrem nich aj SaS, KDH a Demokrati. Kresťanskí demokrati však svojím aktuálnym postojom dali jasne najavo, že predvolebné spájanie na jednej kandidátke s inými stranami momentálne neplánujú a sústredia sa na vlastnú politickú identitu.