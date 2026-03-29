Pre krajinu veľkosti Slovenska predstavuje Severoatlantická aliancia kľúčový rámec istoty a bezpečnosti, a to obzvlášť v období neustále sa meniacich globálnych výziev. Pri príležitosti nedeľného 22. výročia vstupu Slovenskej republiky do štruktúr NATO to zdôraznil predseda Národnej rady SR Richard Raši. Alianciu označil za jeden z najdôležitejších pilierov ochrany našej národnej suverenity.
Garancia mieru a stability v regióne
Šéf slovenského parlamentu vo svojom vyhlásení k výročiu pripomenul nezastupiteľnú úlohu obrannej aliancie pre rozvoj štátu. NATO podľa neho priamo prispieva k stabilite v celom stredoeurópskom priestore. „Zároveň nám umožňuje rozvíjať Slovensko v mieri a slobode,“ upozornil Richard Raši s tým, že členstvo v tejto medzinárodnej organizácii vníma nielen ako bezpečnostnú výhodu, ale predovšetkým ako vážny záväzok podieľať sa na spoločnej obrane.
Zodpovednosť a kolektívna obrana
Aliancia podľa neho vytvára ideálny priestor na úzku a efektívnu spoluprácu medzi vyspelými demokratickými krajinami. „Je v našom spoločnom záujme pristupovať k tomuto partnerstvu zodpovedne a s vedomím významu kolektívnej obrany,“ dodal predseda parlamentu na margo slovenských spojeneckých záväzkov.
Slovenská republika sa stala plnoprávnym členom Severoatlantickej aliancie presne 29. marca 2004. Išlo o historicky najväčšie rozširovanie tohto obranného paktu, keďže spolu so Slovenskom do štruktúr NATO vtedy vstúpilo aj ďalších šesť postkomunistických štátov: Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a susedné Slovinsko.