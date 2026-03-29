Hnutie Slovensko rázne odmieta akékoľvek ďalšie štátne konsolidačné opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu reálnych príjmov obyvateľstva. Víkendová politická diskusia odhalila ekonomické aj vnútropolitické priority hnutia. Poslanec Július Jakab predstavil plán zameraný na lepší výber daní, mimoriadne zdanenie nadnárodných spoločností a zároveň ostro skritizoval predsedu najsilnejšej opozičnej strany Michala Šimečku, ktorého označil za slabého lídra.
Rovná daň nie je všeliekom
Zástupca hnutia vo svojom televíznom vystúpení odmietol koncept rovnej dane, ktorý do verejnej debaty opätovne prináša opozičná strana SaS. Zavedenie jednotnej daňovej sadzby by podľa neho automaticky znamenalo zdražovanie nevyhnutných položiek. „To, že niekto povie rovná daň, nie je momentálne všeliek. Lebo vidíte rôzne daňové sadzby,“ vysvetlil s tým, že pri základných potravinách by daň z pridanej hodnoty mohla teoreticky stúpnuť zo súčasných piatich percent až na dvadsať.
Cestu k plnšej štátnej pokladnici vidí hnutie inde. Prioritou má byť odhaľovanie daňových podvodov a prísnejšie tresty za ekonomickú kriminalitu. Jakab v tejto súvislosti pripomenul, že počas vládnutia ich zoskupenia sa podarilo na daniach vybrať o dve miliardy eur viac, než predpokladali pôvodné štátne prognózy. Priznal však, že k lepšiemu výberu vtedy paradoxne prispela pandémia, ktorá presunula obrovské množstvo obchodu do virtuálneho a ľahšie kontrolovateľného prostredia.
Zdanenie rafinérie a zbrojárov
Ďalším výrazným opatrením, ktoré hnutie Slovensko presadzuje, je návrat k mimoriadnemu zdaneniu rafinérie Slovnaft. Podnik podľa opozičného poslanca dlhodobo profituje z nákupu lacnejšej ruskej ropy, čo sa však adekvátne neodráža na koncových cenách pohonných látok pre slovenských motoristov v porovnaní s okolitými štátmi. „Proste tá daň musí byť, keď spracovávajú ruskú ropu,“ zdôraznil Jakab a súčasnú vládnu koalíciu obvinil z toho, že rafinérii umožnila daň z mimoriadneho zisku dlhodobo obchádzať.
Okrem rafinérie má hnutie v pláne mimoriadne zdaniť aj nadmerné zisky zbrojárskych spoločností, ktoré podľa ich vyjadrení finančne ťažia z prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine. Ďalšie dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu by chceli získať aj prostredníctvom vyššieho zdanenia hazardných hier.
Kritika PS a predvolebná koalícia
Záver diskusie patril vnútropolitickej situácii. Július Jakab na otázky o svojich prípadných ambíciách nahradiť Igora Matoviča na čele hnutia reagoval zdržanlivo, hoci priznal, že v politike treba byť ambiciózny. Momentálnou prioritou je však podľa neho porážka súčasnej vládnej garnitúry. Kým povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika rezolútne vylúčil, najsilnejšej opozičnej strane adresoval tvrdú kritiku. Líder PS Michal Šimečka je podľa neho pre voličov slabým predsedom, pričom ako vhodnejšie kandidátky na túto pozíciu spomenul poslankyne Beátu Jurík alebo Zuzanu Mesterovú. Progresívne Slovensko zároveň vyzval na vytvorenie širokej predvolebnej koalície, aby sa zabránilo prepadnutiu opozičných hlasov.