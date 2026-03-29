Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba otvorene pochybuje, že ho najužšie vedenie Slovenskej národnej strany prijme do svojich radov. Víkendová politická diskusia však priniesla aj ďalšie dôležité témy – líder opozičnej SaS Branislav Gröhling potvrdil politický koniec Richarda Sulíka na kandidátkach a obaja politici sa zhodli na tom, že petícia za referendum o skrátení volebného obdobia zrejme narazí na ústavné prekážky.
Čakanie na rozhodnutie a lojalita
Minister životného prostredia potvrdil, že si podal prihlášku do strany štandardným spôsobom a nenárokuje si na žiadne výnimky. Hoci podľa vlastných slov cíti silnú podporu od bežnej členskej základne, postoj predsedu Andreja Danka mu napovedá, že sa plnohodnotným členom napokon nestane. „Nechcem to analyzovať, ale tie vyjadrenia, ktoré dáva, mi nasvedčujú, že ma do strany neprijmú,“ priznal Tomáš Taraba. Zároveň dodal, že definitívne rozhodnutie padne v úzkom vedení.
Napriek neistej situácii zdôraznil svoju maximálnu lojalitu voči strane, ktorá ho nominovala do funkcie, a rázne odmietol akékoľvek špekulácie o spájaní s inými politickými subjektmi s tým, že aktuálne s nikým nerokuje.
Sulíkov odchod a ústavné prekážky referenda
Líder liberálov Branislav Gröhling sa v diskusii vrátil k nedávnemu rozhodnutiu, podľa ktorého sa bývalý predseda Richard Sulík už neobjaví na kandidátnej listine do nasledujúcich parlamentných volieb. Upozornil, že toto smerovanie jednoznačne potvrdila drvivá väčšina delegátov na poslednom straníckom kongrese a súhlasia s ním aj voliči, čo potvrdzujú aktuálne preferencie.
Politici sa dotkli aj témy referenda o skrátení volebného obdobia, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Obaja zhodne pripomenuli existujúci nález Ústavného súdu, ktorý už v minulosti túto možnosť zamietol. Taraba z tohto dôvodu iniciátorov petície ostro skritizoval. „Nechali im podpísať niečo, o čom predpokladám oni vedeli, že je odkázané na neúspech,“ uviedol minister. Gröhling k prípadnej podpore referenda poznamenal, že chce najprv počkať na oficiálne kroky prezidenta. „Potom v rámci opozície, kde komunikujeme, si sadneme a nastavíme kroky,“ vysvetlil postup opozície.
Špekulácie o zmenách vo vláde
Témou debaty bola aj prípadná rekonštrukcia vládneho kabinetu. Kým Taraba vyhlásil, že okrem minulých šumov o žiadnych reálnych zmenách nevie a rekonštrukcia sa podľa jeho informácií nechystá, líder opozície prišiel s iným pohľadom. Gröhling naznačil, že niektorí členovia vlády by chceli z funkcií odísť sami. Spomenul napríklad ministra financií Ladislava Kamenického, o ktorom sa podľa neho špekuluje v súvislosti s prechodom do Národnej banky Slovenska, či ministra spravodlivosti Borisa Suska a jeho údajné ambície pôsobiť na Ústavnom súde. Zaujímavosťou však je, že napriek politickým rozdielom sa obaja diskutujúci zhodli na jednej zásadnej vecnej téme – celkový počet ministerstiev na Slovensku by sa mal do budúcna zredukovať.