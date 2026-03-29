Koaličná Slovenská národná strana (SNS) prichádza s návrhom na prísnejšiu reguláciu politických prieskumov verejnej mienky. Skupina poslancov žiada stanoviť jasné pravidlá pre zber, spracovanie a zverejňovanie dát, pričom dohľad nad celým procesom by mal prevziať štát. Nová legislatíva počíta aj so zriadením špeciálnej kontrolnej komisie a so zavedením vysokých finančných sankcií za skresľovanie zverejnených výsledkov.
Prísnejšie pravidlá a transparentnosť
Predkladatelia z radov SNS chcú novým zákonom presne zadefinovať podmienky, za ktorých možno výsledky prieskumov s politickým obsahom vôbec získavať, spracúvať a následne sprístupňovať verejnosti. Hlavným cieľom je, aby boli vždy jasne identifikovateľné základné metodické východiská, zodpovedné subjekty a presný rozsah údajov, ktoré sú nevyhnutné na riadne posúdenie skutočnej vypovedacej hodnoty zverejnených čísel.
V návrhu sa preto presne vymedzujú kľúčové pojmy ako samotný prieskum, prieskum s politickým obsahom, zverejňujúci subjekt, realizátor, objednávateľ či platiteľ, ale aj odborné termíny ako zavádzajúce zverejnenie a skreslenie údajov.
Nové povinnosti pre agentúry aj médiá
Legislatíva by mala po novom stanoviť minimálne zákonné štandardy pre prípravu a samotný zber údajov v teréne. Každý realizátor bude musieť zabezpečiť absolútne nestranné spracovanie vyzbieraných dát v prísnom súlade s deklarovanou metodikou a všeobecne uznávanými štatistickými postupmi.
Zásadná zodpovednosť padne aj na plecia objednávateľov a subjektov, ktoré prieskumy zverejňujú. Tí budú musieť dbať na to, aby pri prezentácii nedošlo k akémukoľvek skresleniu výsledkov alebo k účelovému zamlčaniu povinných metodických údajov. Pri porušení týchto nových pravidiel počíta návrh s možnosťou uložiť korekčné opatrenie, napríklad v podobe povinnej opravy alebo verejného objasnenia chýbajúcich faktov.
Štátny dohľad a stotisícové pokuty
Výkon dohľadu nad celým trhom s prieskumami by sa zveril Štatistickému úradu Slovenskej republiky, pri ktorom by sa mala zriadiť aj špeciálna kontrolná komisia pôsobiaca ako odborný poradný orgán. Za nedodržanie zákona budú hroziť mimoriadne prísne sankcie. Pokuty by sa mali pohybovať v závislosti od závažnosti porušenia do výšky 2 000 eur, prípadne 20-tisíc eur. Pri opakovanom závažnom porušení v priebehu dvoch rokov sa môžu tresty vyšplhať až do výšky 100-tisíc eur. Predkladatelia navrhujú, aby tento zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 2027.