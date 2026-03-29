Vodiči na slovenských cestách by mali počas nedele výrazne zvýšiť opatrnosť. Viaceré regióny krajiny zasiahol silný nárazový vietor a na severe komplikuje plynulosť dopravy aj hustá hmla. Meteorológovia i cestári už vydali bezpečnostné výstrahy, ktoré sa týkajú najmä južných okresov, okolia hlavného mesta a vysokohorských polôh.
Komplikácie na cestách a znížená viditeľnosť
Slovenská správa ciest dôrazne varuje šoférov pred silným vetrom, na ktorý si musia dať pozor predovšetkým v okresoch Michalovce, Sobrance, Levice a v širšej oblasti Bratislavy. Okrem silných nárazov vetra sa však na cestách vyskytujú aj ďalšie nepriaznivé meteorologické javy. Cestári prostredníctvom svojich informačných portálov upozorňujú na hustú hmlu, ktorá výrazne obmedzuje dohľadnosť na vzdialenosť len 100 metrov v oblasti podtatranskej Štrby.
Výstrahy pred víchricou na horách aj v nížinách
Pre oblasti juhozápadného a juhovýchodného Slovenska platí od skorého nedeľného rána oficiálna výstraha hydrometeorologického ústavu pred nebezpečným nárazovým vetrom. Až do popoludňajších hodín sa môže v okresoch Bratislavského, Trnavského a v častiach Nitrianskeho i Trenčianskeho kraja na západe vyskytnúť vietor s rýchlosťou v nárazoch až do 70 kilometrov za hodinu. Podobná poveternostná situácia sa očakáva aj v častiach Košického kraja na východe krajiny.
Ešte extrémnejšie podmienky hlásia meteorológovia z vyšších polôh. V priebehu nedeľného predpoludnia môže na horách severného a stredného Slovenska, v polohách nad 1500 metrov nad morom, dosiahnuť nárazový vietor rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu, čo už predstavuje parametre silnej víchrice.