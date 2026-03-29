Kresťania na Slovensku i vo svete vstupujú Palmovou nedeľou, tradične známou aj ako Kvetná nedeľa, do najdôležitejšieho obdobia liturgického roka – Svätého týždňa. Tento sviatok v sebe spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho blížiacom sa umučení, pričom zvyky a bohoslužby sa v jednotlivých cirkvách mierne líšia.
Svätenie bahniatok a čítanie pašií
Počas Kvetnej nedele kňazi v rímskokatolíckych kostoloch slávnostne posväcujú palmové alebo olivové ratolesti. V našich geografických podmienkach ich najčastejšie nahrádzajú rozkvitnuté vŕbové prútiky, ľudovo známe ako bahniatka. Samotné požehnanie zelených ratolestí zaviedla cirkev do svojich obradov ešte v siedmom storočí. Tieto posvätené bahniatka sa neskôr spália na popolec, ktorý bude následne použitý pri obradoch Popolcovej stredy v nasledujúcom roku.
Súčasťou tohto dňa v katolíckych, ale aj v evanjelických chrámoch je spev alebo čítanie pašií. Ide o časti evanjelia, ktoré podrobne opisujú Pánovo umučenie od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, presne tak, ako ho zachytili evanjelisti. Kvetnú nedeľu a s ňou spojené tradície si pripomínajú aj veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Veľkonočné trojdnie a gréckokatolícky obrad
Palmovou nedeľou sa oficiálne začína Svätý týždeň. Jeho ústrednou myšlienkou je Pánovo umučenie, ktoré si kresťania pripomínali a slávili počas troch dní už od štvrtého storočia. Práve z tejto historickej tradície pochádza aj zaužívaný názov Veľkonočné trojdnie.
Špecifický charakter má tento sviatok vo východnom obrade. V gréckokatolíckej cirkvi sa na rozdiel od rímskeho obradu na Palmovú nedeľu pašie vôbec nespievajú. Namiesto toho na konci liturgie nasleduje takzvané myrovanie, čo predstavuje slávnostné pomazanie prítomných veriacich posvätným olejom. Palmová nedeľa je tak pre gréckokatolíkov jedným z najväčších sviatkov v roku a vyznačuje sa vyslovene radostným a slávnostným charakterom.