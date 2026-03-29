Dve nezvestné plachetnice, ktoré prevážali dôležitú humanitárnu pomoc z Mexika na Kubu, napokon počas víkendu bezpečne dorazili do svojho cieľa na karibskom ostrove. Obe plavidlá s deväťčlennou posádkou sa nečakane stratili z radarov v polovici týždňa, čo vyvolalo rozsiahlu medzinárodnú pátraciu akciu. Ich úspešný príchod prináša Havane cenné zásoby v čase mimoriadne ťažkej hospodárskej a energetickej krízy.
Pátranie po stratenej posádke
Spojenie s plachetnicami Tiger Moth a Friend Ship sa prerušilo ešte v polovici týždňa. Obe plavidlá vyplávali z prístavu na ostrove Isla Mujeres v juhovýchodnom Mexiku a do svojho cieľa mali pôvodne doraziť v utorok, maximálne v stredu. Keď sa tak nestalo, mexické námorníctvo vo štvrtok okamžite spustilo záchrannú misiu.
Situácia bola natoľko vážna, že obavy o osud deväťčlennej posádky verejne vyjadril aj samotný kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Ten prisľúbil, že tamojšie úrady vyvinú maximálne úsilie na ich lokalizáciu. Mexickým zložkám sa nakoniec podarilo lode úspešne vypátrať a nasmerovať ich bezpečne do prístavu.
Humanitárna iniciatíva Our America
Zachránené plavidlá priviezli na ostrov posledné zásielky takzvaného konvoja Our America. Ide o významnú medzinárodnú humanitárnu iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je poskytovať materiálnu podporu Kube v období, keď sa krajina zmieta v prehlbujúcej sa kríze, umocnenej prísnou americkou ropnou blokádou.
Ostrovný štát je dlhodobo kriticky závislý od energetických dodávok zo zahraničia. Až do nedávneho diplomatického a sankčného zásahu Spojených štátov proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi sa Havana spoliehala takmer výlučne na pravidelné dodávky ropy od svojho spojenca z Venezuely. Tento dôležitý kanál je však v súčasnosti výrazne obmedzený.
Desaťročia sankcií a nedostatok paliva
Kubánske vedenie dlhodobo a ostro obviňuje administratívu Donalda Trumpa z cielenej snahy o úplné zničenie tamojšej ekonomiky. Kuba je od roku 1962 systematicky vystavená tvrdým sankciám zo strany USA a momentálne čelí jednej z najrozsiahlejších hospodárskych kríz vo svojich moderných dejinách. Miestni obyvatelia musia denne bojovať s dlhodobými výpadkami elektrickej energie a s chronickým nedostatkom paliva, základných liekov i potravín.