Spojené štáty americké zažili masívnu vlnu demonštrácií. Podľa organizátorov z občianskeho hnutia No Kings sa do ulíc naprieč celou krajinou vybralo až osem miliónov ľudí, aby vyjadrili svoj nesúhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa. Kým drvivá väčšina z viac ako tritisíc podujatí prebehla pokojne, v Los Angeles musela polícia proti davu použiť slzotvorný plyn. Biely dom celú iniciatívu ostro odsúdil a označil ju za umelo financovanú kampaň bez reálnej verejnej podpory.
Osem miliónov v uliciach a tretia vlna
Masové zhromaždenia sa konali vo všetkých päťdesiatich štátoch americkej únie. Podľa oficiálnej tlačovej správy hnutia sa na viac ako 3300 podujatiach zúčastnilo najmenej osem miliónov občanov. Samotné americké úrady vlastné oficiálne odhady účasti bezprostredne nezverejnili.
Ide už o v poradí tretiu vlnu celonárodných protestov za necelý rok, ktoré organizuje hnutie No Kings. To sa od začiatku druhého funkčného obdobia súčasnej administratívy v januári 2025 vyprofilovalo ako najvýraznejší prejav domácej opozície. Organizátori tvrdia, že oproti predchádzajúcim demonštráciám z vlaňajšieho októbra sa počet účastníkov zvýšil približne o jeden milión a celkový počet podujatí narástol o šesťsto. Najnovším a mimoriadne silným impulzom pre protestujúcich je nedávno rozpútaná vojna proti Iránu z konca februára.
Slzotvorný plyn a zatýkanie v Los Angeles
Hoci sa väčšina ohlásených zhromaždení niesla v pokojnom duchu, vo viacerých lokalitách došlo k vyhroteným situáciám. Napätie eskalovalo najmä v blízkosti federálneho zadržiavacieho centra v Los Angeles. Bezpečnostné zložky tam boli nútené použiť slzotvorný plyn na rozohnanie davu.
Polícia tento radikálny krok odôvodnila tým, že niektorí demonštranti začali na zasahujúce jednotky hádzať veľké betónové bloky, fľaše a iné nebezpečné predmety. Niekoľko osôb bolo následne priamo na mieste zadržaných za neuposlúchnutie opakovanej výzvy na okamžitý rozchod.
Ostrá reakcia Bieleho domu
Administratíva vo Washingtone snahy opozičného hnutia rázne bagatelizuje. Hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová označila prebiehajúce masové protesty za priamy produkt „ľavicových finančných sietí“, ktoré podľa nej disponujú len minimálnou skutočnou podporou americkej verejnosti. Vo svojom ostrom vyhlásení dokonca uviedla, že o tieto demonštrácie sa reálne zaujímajú „len reportéri, ktorí sú platení za to, aby o nich informovali“.