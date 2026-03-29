Situácia okolo iránskej jadrovej elektrárne Búšehr sa dramatizuje. Opakované útoky v bezprostrednej blízkosti tohto strategického zariadenia predstavujú podľa šéfa ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom priamu hrozbu pre globálnu jadrovú bezpečnosť. Z komplexu už pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu začali hromadne evakuovať zahraničných pracovníkov.
Tretí útok za desať dní
K eskalácii napätia sa už oficiálne vyjadrila aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Ešte v piatok potvrdila, že iránske úrady ju informovali o ďalšom vojenskom údere v blízkom okolí Búšehru. Ide tak už o tretí podobný incident zaznamenaný za uplynulých desať dní. Zástupcovia agentúry však zároveň upokojujú verejnosť informáciou, že priamo v areáli atómovej elektrárne neboli doteraz hlásené žiadne fyzické škody a nedošlo ani k úniku nebezpečnej rádioaktivity.
Výzva na rázny odkaz útočníkom
Na zhoršujúcu sa situáciu ostro reagovala aj Moskva, ktorá sa na prevádzke a údržbe iránskej elektrárne technologicky a personálne podieľa. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo svojom vyhlásení apelovala priamo na medzinárodné inštitúcie.
„Dúfame, že vďaka včasným a objektívnym informáciám priamo od iránskych orgánov o tom, čo sa deje na mieste, bude generálny riaditeľ agentúry pre atómovú energiu schopný okamžite a jednoznačne odkázať agresorom jednoduché posolstvo: ‚Je čas, aby ste s tým prestali!‘“ zdôraznila Zacharovová vo svojom stanovisku.
Rozsiahla evakuácia personálu
Reálne dopady útokov už však pocítila samotná prevádzka komplexu. Šéf ruského Rosatomu Alexej Likačev potvrdil, že spoločnosť z bezpečnostných dôvodov už z Búšehru evakuovala 163 svojich odborných pracovníkov. Z dôvodu pretrvávajúcej hrozby je navyše naplánovaný odchod ďalších dvoch skupín zamestnancov, ktorí by mali toto strategické zariadenie opustiť v priebehu najbližších dní.