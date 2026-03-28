Česká polícia dosiahla ďalší významný posun vo vyšetrovaní ničivého požiaru v pardubickom priemyselnom areáli. V sobotu zadržala v poradí štvrtú osobu podozrivú z vyvolania požiaru v priestoroch zbrojovky LPP Holding. Okresný súd v Pardubiciach poslal obvineného českého občana do väzby, pričom vyšetrovatelia pracujú s verziou o koordinovanom útoku skupiny, ktorá sa hlási k radikálnemu aktivizmu.
Štvrtý podozrivý za mrežami
Najnovšie zadržaná osoba má české občianstvo, no jej presná identita zatiaľ nebola verejne špecifikovaná. Sudca pardubického okresného súdu rozhodol o jej umiestnení do väzby, pričom uznal všetky tri zákonné väzobné dôvody – obavu z úteku, možné ovplyvňovanie svedkov aj riziko pokračovania v trestnej činnosti. Ide o ďalšieho člena skupiny, ktorá je podozrivá z útoku na strategický objekt obranného priemyslu.
Požiar vypukol v piatok 20. marca nadránom v hale patriacej spoločnosti LPP Holding, ktorá sa špecializuje okrem iného na výrobu bezpilotných lietadiel (dronov). K činu sa krátko po incidente prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction. Tá vo svojom vyhlásení tvrdí, že cieľom útoku bolo eliminovať to, čo nazvala „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ na európskom kontinente.
Medzinárodná stopa a väzba na Slovensku
Vyšetrovanie má výrazný medzinárodný rozmer a prebieha v úzkej spolupráci českých a slovenských orgánov. Už predtým skončili v českej väzbe česko-egyptský občan a propalestínsky aktivista Youssef Moursi spolu s Anežkou Brahovou. Ďalšia dôležitá stopa viedla na Slovensko, kde Krajský súd v Bratislave rozhodol o vzatí do väzby ženy s americkým občianstvom.
Američanka, ktorá bola zadržaná na slovenskom území, podala voči rozhodnutiu o väzbe sťažnosť, o ktorej bude v najbližšom čase rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z vyjadrení českého policajného prezídia vyplýva, že skupina mohla byť širšia a polícia preto v intenzívnom pátraní po ďalších podozrivých osobách naďalej pokračuje.
Zbrojovka LPP Holding patrí k významným hráčom v stredoeurópskom obrannom sektore. Prípad je políciou sledovaný mimoriadne citlivo vzhľadom na možnú politickú motiváciu páchateľov a potenciálne ohrozenie kritickej infraštruktúry štátu.