Pokojné sobotné popoludnie v obci Zábiedovo v okrese Tvrdošín otriasol silný výbuch plynu v jednom z rodinných domov. Explózia, po ktorej nasledoval požiar, si vyžiadala jedno vážne zranenie. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Tvrdošína spolu s miestnymi dobrovoľnými zbormi, ktorí museli poškodený objekt okamžite zaistiť pred možným zrútením.
Zranená osoba a bleskový zásah
Pri nešťastnej udalosti utrpela jedna osoba popáleniny rôzneho rozsahu. Zraneného si ihneď do svojej opatery prevzali privolaní záchranári rýchlej zdravotnej pomoci. Na mieste zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zo stanice v Tvrdošíne a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Zábiedovo, ktorí situáciu monitorovali a zabezpečovali okolie.
Poškodená statika a odvetranie priestorov
Hasiči po príchode na miesto a následnom prieskume zistili, že v objekte už aktívne nehorí. K prirodzenému odvetraniu nebezpečných splodín a nahromadeného plynu došlo v dôsledku samotného výbuchu, ktorý úplne zničil sklenené výplne okien a dverí rodinného domu. Príslušníci záchranných zborov dom okamžite odpojili od všetkých energií a vykonali nevyhnutné technické opatrenia, aby zabránili ďalšiemu zrúteniu narušených konštrukcií a vstupu nepovolaných osôb do nebezpečného priestoru.
Presná príčina vzniku výbuchu a následného požiaru, ako aj celková výška materiálnych škôd na rodinnom dome, sú v súčasnosti predmetom intenzívneho zisťovania špecialistov. O udalosti informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.