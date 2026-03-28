Predseda slovenskej vlády Robert Fico vo svojom víkendovom príhovore ostro reagoval na aktuálne domáce i zahraničnopolitické témy. Jeho prejav sa sústredil predovšetkým na kritické ceny energií pre priemysel, zablokovaný ropovod Družba a otvorený konflikt s Európskou komisiou. Premiér zároveň nešetril kritikou na adresu opozičného Progresívneho Slovenska a avizoval dôležité zahraničné rokovania.
Energetika a výzvy pre priemysel
Premiér vo svojom vystúpení upozornil na nepriaznivú situáciu v poľnohospodárstve spôsobenú vlahovým deficitom, no ťažisko jeho prejavu smerovalo k priemyslu. Osobitne sa venoval chemickému podniku Duslo Šaľa, ktorý podľa neho čelí existenčnému ohrozeniu pre extrémne vysoké ceny elektriny. Po nedávnom výjazdovom rokovaní vlády v Nitrianskom kraji vedenie podniku priamo navštívil, aby spoločne definovali krízové priority. V tejto súvislosti pripomenul aj osud hlinikárne Slovalco a podrobil ostrej kritike Európsku komisiu, ktorej vyčíta dlhodobú nečinnosť v otázke znižovania cien energií na európskom trhu. Zároveň priznal, že Slovensko v súčasnosti nedokáže naplno eliminovať negatívny vplyv klesajúcej nemeckej ekonomiky.
Ostrá kritika opozície a prieskumov
Predseda vlády sa rázne vymedzil aj voči víkendovému snemu Progresívneho Slovenska. Najsilnejšej opozičnej strane vyčítal, že namiesto riešenia hospodárskych tém sa venuje výlučne politickému vylučovaniu iných strán. Fico verejne hovoril o údajnej dohode medzi PS a KDH, podľa ktorej by progresívci mali podporiť manželku predsedu KDH vo voľbách za predsedníčku prešovského VÚC výmenou za to, že kresťanskí demokrati vylúčia spoluprácu so súčasnou koalíciou. Premiér takisto otvoril otázku financovania PS, pričom spochybnil pôvod hotovosti vo výške 400-tisíc eur od bývalého poslanca strany, čo označil za možný príklad prania špinavých peňazí.
Kritike neušli ani agentúry zamerané na prieskumy verejnej mienky, ktoré premiér považuje za absolútne nepresné. Naznačil dokonca, že v minulosti existovali ponuky na umelé zvýšenie preferencií za finančnú odmenu a vyslovil sa za ich zrušenie, rovnako ako za zrušenie nedeľných politických relácií. V kontexte blížiacich sa maďarských volieb vyjadril presvedčenie, že napriek nepriaznivým číslam v prieskumoch Viktor Orbán svoj mandát obháji. Premiér sa zároveň ohradil voči tvrdeniam zamestnávateľov z AZZZ, že by vláda pre klesajúce preferencie pred voľbami už neplánovala nič robiť.
Spor pre ropu a hrozba vetovania sankcií
Najtvrdšie slová predsedu vlády smerovali na adresu Ukrajiny a Európskej komisie v súvislosti s prerušeným tranzitom ruskej ropy. Podľa Fica ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dva mesiace odmieta pustiť inšpektorov na miesto údajného poškodenia potrubia, čo premiér označil za druhý otvorený nepriateľský krok voči Slovensku po predchádzajúcom zastavení tranzitu plynu.
Slovensko bolo pre túto situáciu nútené vyhlásiť stav ropnej núdze a siahnuť na strategické zásoby. Fico uviedol, že Európska komisia na slovenské ochranné opatrenia, vrátane rozdielnych cien nafty pre cudzincov, reagovala výhražným listom, zatiaľ čo voči Kyjevu volí diametrálne odlišný tón. Premiér preto otvorene pohrozil, že ak Brusel nezmení svoj prístup, Slovensko zablokuje pripravovaný 20. sankčný balík proti Rusku a prestane byť ústretové pri integračných ambíciách Ukrajiny do EÚ.
Zahraniční spojenci a obnova vzťahov
Záver prejavu patril zahraničnej politike. Predseda vlády pozitívne zhodnotil nedávnu oficiálnu návštevu Rumunska, kde Slovensko podľa jeho slov našlo cenného spojenca v otázkach cien energií či poľnohospodárskej politiky. Vláda tam zároveň finančne podporí otvorenie slovenskej materskej školy. Kľúčovou udalosťou nasledujúcich dní však bude spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády. Fico tento krok s novým českým premiérom Andrejom Babišom označil za plnohodnotné obnovenie úspešného formátu bilaterálnej spolupráce, ktorý bol v minulosti za predchádzajúcej českej vlády prerušený.