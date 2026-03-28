Pápež Lev XIV. v sobotu ukončil svoju apoštolskú cestu do Monackého kniežatstva slávnostnou svätou omšou na štadióne Ľudovíta II. Hlava katolíckej cirkvi vo svojich príhovoroch dôrazne apelovala na mier, kritizovala uctievanie moci a peňazí a opätovne sa rázne postavila za ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Návšteva zároveň podčiarkla špecifické postavenie tohto malého štátu, ktorý si ako jeden z mála v Európe zachováva katolicizmus ako štátne náboženstvo.
Mier nevzniká z rovnováhy síl
Vo svojej homílii pred pätnásťtisícovým davom veriacich pápež v kontexte blížiacej sa Veľkej noci pripomenul, že historické rozhodnutie odsúdiť Ježiša na smrť pramenilo zo strachu a politického kalkulu. Súčasné krvavé konflikty vo svete sú podľa neho priamym dôsledkom modloslužby moci a bohatstva. „Nezvykajme si na hluk zbraní a obrazy vojny. Mier nie je len rovnováhou síl, ale dielom očistených sŕdc, ktoré v druhých vidia bratov a sestry, nie nepriateľov,“ zdôraznil Svätý Otec, ktorý sa po omši vrátil vrtuľníkom späť do Vatikánu.
Ochrana života a postoj kniežaťa
Téme ochrany ľudského života sa Lev XIV. obšírne venoval aj počas príhovoru v Katedrále Nepoškvrnenej Matky Božej. Prítomných veriacich vyzval, aby svoju vieru šírili tak, „aby bol život každého muža a každej ženy chránený a podporovaný od počatia až po prirodzenú smrť“. Tieto vyjadrenia priamo nadväzujú na tradičné katolícke učenie odmietajúce interrupcie a eutanáziu.
Monako v tomto smere zostáva európskou raritou. Knieža Albert II. len nedávno odmietol návrh na legalizáciu umelého prerušenia tehotenstva, pričom sa odvolal práve na nezastupiteľnú úlohu katolíckej viery v tamojšej spoločnosti. Toto rozhodnutie má však do veľkej miery symbolický charakter, keďže v susednom Francúzsku je právo na interrupciu už priamo ústavne garantované. Svojím konzervatívnym postojom sa však Albert II. zaradil k historickým katolíckym panovníkom, akým bol napríklad zosnulý belgický kráľ Baudouin. Ten v roku 1990 radšej na jeden deň abdikoval, len aby nemusel podpísať interrupčný zákon.
Filantropia luxusného kniežatstva
Monako, ktoré je celosvetovo známe predovšetkým ako luxusné útočisko bohatých, sa tak snaží profilovať aj prostredníctvom medzinárodnej charity, environmentalistiky a ochrany tradičných hodnôt. Vláda kniežatstva dlhodobo finančne podporuje cirkevné komunity a projekty na Blízkom východe, napríklad v Libanone. Zároveň je aktívnym partnerom nadácií, ktoré sa priamo podieľajú na záchrane a obnove vzácnych kresťanských kostolov a ďalších pamiatok poškodených počas vojnových konfliktov.