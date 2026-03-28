Mimoparlamentná strana Demokrati ostro reaguje na vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho o tom, že vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia vlády bude musieť ešte dôkladne ústavne posúdiť. Podľa zástupcov strany hlava štátu hľadá len účelové výhovorky, ako plebiscit nevyhlásiť. Demokrati tvrdia, že aktuálne znenie ústavy mu vyhlásenie referenda so všetkými troma otázkami s pokojným svedomím umožňuje, ak by to skutočne chcel.
Hľadanie vinníkov a politické prepojenia
Predstavitelia mimoparlamentnej strany vo svojom vyhlásení priamo kritizovali postoj hlavy štátu z víkendových diskusií. „Pán prezident na jednej strane hovorí, že je zástancom referenda a že by ho 'chcel', no na druhej strane jedným dychom hľadá výhovorky a vinníkov, na ktorých by sa mohol vyhovoriť a na koho preniesť zodpovednosť za to, aby referendum nevyhlásil,“ uviedli Demokrati. Vo svojom stanovisku zároveň jasne naznačili, že prezidentovo váhanie a zdržiavanie podľa nich priamo súvisí s jeho pretrvávajúcou politickou inklináciou k súčasnej vládnej koalícii.
Prezident pripomína minulé hlasovania
Peter Pellegrini sa však obhajuje platnou legislatívou. Ešte cez víkend pripomenul situáciu, keď sa na Ústavný súd obrátila jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová. Súd vtedy jasne konštatoval, že referendom sa nedá skrátiť volebné obdobie akejkoľvek vlády bez explicitnej zmeny ústavy. Zodpovednosť za to, že sa takéto referendum dnes nedá bezproblémovo vyhlásiť, pripísal samotným Demokratom. Počas vlády ich vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera totiž prišiel do parlamentu návrh na zmenu ústavy, ktorý by skrátenie volebného obdobia referendom umožnil, no vtedajší koaliční poslanci ho pri hlasovaní nepodporili.
„Prezidentka obrátením sa na Ústavný súd a rozhodnutie Ústavného súdu a zároveň Demokrati, ktorí nepodporili zmenu ústavy, aby referendum v ústave mohlo byť, kvázi akoby rozhodli aj o svojom vlastnom referende,“ zhodnotil prezident Pellegrini predloženú petíciu.
Stovky tisíc podpisov a tri požiadavky
Zástupcovia strany Demokrati odovzdali do Prezidentského paláca hárky s viac ako 384-tisíc vyzbieranými podpismi občanov začiatkom tohto týždňa. Ich petícia obsahuje celkovo tri požiadavky. Hlavným cieľom referenda je predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády. Ďalšie dve otázky by sa mali týkať obnovenia zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj definitívneho zrušenia schválenej doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica.