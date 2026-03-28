V mnohých mestách v Spojených štátoch amerických, ale aj v zahraničí sa počas víkendu konajú masové protesty proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Tisíce demonštrantov na nich vyjadrujú nespokojnosť s jeho spôsobom vládnutia, ktorý označujú za autoritársky. Novým silným impulzom pre protestujúcich je aj nedávno rozpútaná vojna proti Iránu.
Tretia vlna hnutia No Kings
Ide už o tretiu vlnu protestov za necelý rok v rámci občianskeho hnutia No Kings, ktoré sa stalo najvýraznejším prejavom opozície voči Donaldovi Trumpovi od začiatku jeho druhého funkčného obdobia v januári 2025. Demonštrácie sa tentoraz rozšírili aj mimo územia USA a konali sa napríklad v európskych metropolách ako Amsterdam, Madrid či Rím.
V samotných Spojených štátoch sa davy ľudí zišli napríklad v meste Atlanta v štáte Georgia. Vo West Bloomfield v štáte Michigan ľudia protestovali aj napriek teplotám hlboko pod bodom mrazu. V hlavnom meste Washington prešli účastníci pochodu s transparentmi s nápismi ako „Trump musí okamžite odísť“ či „Bojujte proti fašizmu“ cez most ponad rieku Potomac až k pamätníku Lincoln Memorial, ktorý je historicky dôležitým miestom demonštrácií za občianske práva.
Kritika výkonných nariadení a vojny
Organizátori očakávajú rekordnú účasť. Prvé celoštátne protesty tohto hnutia sa za účasti niekoľkých miliónov ľudí konali vlani v júni, zatiaľ čo druhá séria zhromaždení v októbri prilákala podľa ich odhadov približne sedem miliónov účastníkov. Aktuálna tretia vlna sa koná v čase, keď prezidentova popularita v prieskumoch klesla pod 40 percent a blížia sa novembrové voľby do Kongresu. V nich by republikáni mohli prísť o kontrolu nad oboma komorami federálneho parlamentu.
Kritici prezidentovi vyčítajú najmä rozsiahle vládnutie prostredníctvom výkonných nariadení, údajnú politizáciu ministerstva spravodlivosti, podporu fosílnych palív a popieranie klimatických zmien. Odmietajú tiež obmedzovanie programov na podporu diverzity a kritizujú jeho ochotu využívať vojenskú silu napriek predvolebným prísľubom o mierovej politike. „Od nášho posledného pochodu nás táto administratíva zatiahla hlbšie do vojny,“ uviedol Naveed Shah z organizácie Common Defense, pričom upozornil aj na tvrdé zásahy voči prisťahovaleckým komunitám.
Zapojenie celebrít a vidieka
Na víkend je naplánovaných viac ako tritisíc zhromaždení nielen vo veľkých mestách, ale aj na predmestiach a vo vidieckych oblastiach. Významným centrom protestov sa stal štát Minnesota, na ktorý sa sústreďuje pozornosť pre tvrdý postup úradov proti migrantom. Na podujatí v meste St. Paul vystúpi aj známy rockový hudobník a dlhoročný kritik prezidenta Bruce Springsteen. Podľa organizátorov až dve tretiny účastníkov súčasných protestov nežijú vo veľkých metropolách, čo naznačuje, že hnutie odporcov sa postupne rozširuje aj ďaleko za hranice tradičných centier opozície.