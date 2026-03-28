Masívny nočný útok ruskej armády na ukrajinskú Odesu, ktorého terčom sa stala aj miestna pôrodnica, vyvolal ostré medzinárodné reakcie. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna označil úder za akt absolútnej neľudskosti a vyzval na okamžité vystupňovanie tlaku na agresora. Útoky, ktoré zničili aj budovu regionálneho média a zasiahli kľúčový prístav, si podľa doterajších správ vyžiadali najmenej dve obete a desiatky zranených.
Zámerný útok na najzraniteľnejších
Šéf estónskej diplomacie vo svojom verejnom vyhlásení neskrýval pobúrenie nad výberom cieľov. „Úmyselný útok na pôrodnicu je aktom absolútnej neľudskosti. Zameriava sa na najzraniteľnejších: matky, novorodencov a tých, ktorí dávajú život,“ uviedol Margus Tsahkna. Ruská federácia podľa neho naďalej cielene pokračuje v deštrukcii kritickej infraštruktúry a v útokoch na civilné obyvateľstvo. Estónsky minister zároveň zdôraznil, že tvárou v tvár takejto brutalite neexistuje priestor na váhanie, hľadanie ospravedlnení či zachovávanie neutrality, pričom medzinárodný tlak na Moskvu sa musí nekompromisne zintenzívniť.
Včasná evakuácia zabránila masakru
K útoku sa bezprostredne vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý konanie ruskej armády označil za „čistý teror proti bežnému civilnému životu“. Samotná budova pôrodnice utrpela obrovské materiálne škody, no vďaka rýchlej reakcii personálu sa predišlo obrovskej tragédii. Podľa informácií šéfa regionálnej vojenskej správy Oleha Kipera sa podarilo všetkých 81 pacientov a zamestnancov zdravotníckeho zariadenia včas evakuovať do podzemného krytu, vďaka čomu priamo v budove neutrpeli žiadne zranenia.
Zničená redakcia a výzva Kyjeva
Odesa patrila počas uplynulej noci k hlavným cieľom ruských dronov a rakiet. Miestne úrady potvrdili zásahy rezidenčných štvrtí, zdravotníckych zariadení, ale aj strategickej prístavnej infraštruktúry. Jedno z bezpilotných lietadiel priamo zasiahlo aj budovu, v ktorej sídli redakcia regionálneho vysielateľa a denníka Suspiľne Odesa. Hoci si tento útok nevyžiadal obete na životoch, budova je natoľko poškodená, že ju nie je možné opraviť a novinári si musia hľadať pre svoju prácu nové priestory.
Na stupňujúcu sa agresiu proti civilným cieľom v Odese a Kryvom Rihu ostro reagoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Vo svojom vyhlásení zopakoval dlhodobý postoj Kyjeva, že jediným skutočným spôsobom, ako prinútiť Rusko k definitívnemu ukončeniu vojny, je maximálna medzinárodná izolácia, prísne sankcie a neutíchajúca podpora brániacej sa Ukrajiny.