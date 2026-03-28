Zlodej v Skalici bezcitne zneužil dobrosrdečnosť a ochotu pomáhať. Pod zámienkou falošnej finančnej zbierky pre zdravotne postihnutých obral nič netušiacu ženu o 50 eur, pričom účelovo predstieral, že je hluchonemý. Kriminalisti už intenzívne pátrajú po dvoch mužoch, ktorých totožnosť a svedectvo by mohli prípad rýchlo objasniť, a o pomoc pri ich identifikácii žiadajú aj širokú verejnosť.
Falošná zbierka a útek s bankovkou
Samotný incident sa odohral popoludní 14. februára. Podvodník na ulici oslovil ženu a posunkami jej naznačoval, že vyberá peňažné príspevky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže mu žena chcela v dobrej viere prispieť, no v peňaženke mala len celú 50-eurovú bankovku, pokúsila sa mu naznačiť, aby jej z nej vydal hotovosť. Muž však túto situáciu bleskovo využil, peniaze jej surovo vytrhol priamo z ruky a z miesta činu ušiel na neznáme miesto.
Polícia hľadá podozrivého aj svedka
Kriminalisti v súvislosti s touto drzou krádežou pátrajú po dvoch osobách. Prvý z hľadaných je priamo podozrivý zo spáchania tohto skutku, kým druhý muž by mohol svojou svedeckou výpoveďou výrazne dopomôcť k stotožneniu páchateľa a objasneniu celého priebehu udalosti. Občania, ktorí mužov spoznajú, by sa mali bezodkladne obrátiť na políciu.
Hlavný podozrivý je podľa policajného popisu vo veku 30 až 35 rokov, vysoký približne 160 až 165 centimetrov a strednej postavy. Má nápadné čierne vlasy a hustú čiernu bradu. V čase krádeže mal oblečenú čiernu bundu, čierne rifle, hnedé tričko a čierne tenisky s bielym lemovaním. Hľadaný svedok je vo veku 25 až 30 rokov, meria 175 až 180 centimetrov a má rovnako strednú postavu s tmavými vlasmi a briadkou. Oblečenú mal čiernu bundu, tmavé rifle, biele tričko s potlačou a čierne tenisky.