Francúzska polícia prekazila pokus o bombový útok priamo v centre Paríža. V noci na sobotu zadržala muža, ktorý sa pokúšal odpáliť podomácky vyrobené výbušné zariadenie pred pobočkou známej americkej banky. Prípad si pre jeho vysokú závažnosť okamžite prevzala protiteroristická prokuratúra.
Nočný zásah pri Champs-Élysées
K mimoriadne vážnemu incidentu došlo v noci na sobotu približne o pol štvrtej ráno. Scénou pohotového policajného zásahu sa stal ôsmy parížsky obvod, ktorý sa nachádza len niekoľko ulíc od slávneho bulváru Champs-Élysées. Policajné hliadky tam zasiahli proti podozrivému mužovi priamo pred budovou pobočky Bank of America.
Nástražný systém s palivom
Zadržanie prebehlo podľa dostupných informácií z bezpečnostného prostredia presne v momente, keď páchateľ pred bankou umiestňoval nebezpečný nástražný systém. Išlo o podomácky vyrobené výbušné zariadenie, ktoré sa podľa predbežných zistení skladalo z približne piatich litrov neznámej tekutiny, s najväčšou pravdepodobnosťou prchavého paliva, a pripojeného zapaľovacieho systému.
Celý prípad vzhľadom na zvolený cieľ a charakter hrozby okamžite prevzali špecializované zložky. Vyšetrovaním prekazeného bombového útoku v centre francúzskej metropoly sa už aktívne zaoberá národná protiteroristická prokuratúra, ktorej úlohou bude zistiť nielen presné motívy páchateľa, ale aj jeho prípadné napojenie na extrémistické siete.