Americká lietadlová loď Gerald R. Ford, najväčšie plavidlo svojho druhu na svete, v sobotu zakotvila v chorvátskom jadranskom prístave Split. Po nasadení v americko-izraelských operáciách proti Iránu a predchádzajúcej misii v Karibiku sa musí podrobiť nevyhnutným opravám a údržbe. Dôvodom je nielen nedávny rozsiahly požiar, ale aj pretrvávajúce technické problémy, ktoré plavidlo sprevádzajú počas jeho deväťmesačného nasadenia na mori.
Požiar a zranení námorníci
Pýcha amerického námorníctva operovala v Červenom mori na podporu operácie Epic Fury, keď v jej hlavnej práčovni 12. marca vypukol požiar. Incident si priamo na mieste vyžiadal zranenia troch námorníkov. V súvislosti s rozsiahlym zadymením paluby museli zdravotníci ošetrovať aj ďalších takmer 200 členov posádky. Dostať plamene pod plnú kontrolu trvalo záchranným tímom niekoľko hodín, pričom oheň a dym poškodili viac ako sto lôžok.
Operácie v Karibiku a technické problémy
Lietadlová loď USS Gerald R. Ford je na mori už takmer deväť mesiacov. Pred presunom na Blízky východ sa zúčastnila na vojenských operáciách v Karibiku. Americké jednotky tam vykonávali cielené útoky na plavidlá podozrivé z obchodovania s drogami, zaisťovali ropné tankery porušujúce medzinárodné sankcie a zasahovali aj v rámci operácie, pri ktorej bol zajatý venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Extrémne dlhé nasadenie si však vyberá svoju daň nielen na posádke, ale aj na samotnej technike. Počas plavby loď údajne zaznamenala značné problémy s vnútornou infraštruktúrou. Vojaci sa opakovane sťažovali na nefunkčnosť systému toaliet a pretrvávajúce upchávanie odpadových potrubí.
Odpočinok a opravy u spojenca
Pred príchodom do chorvátskeho Splitu loď donedávna dočasne kotvila v zálive Súda na gréckom ostrove Kréta. Chorvátska vláda, ktorá je dôležitým spojencom Spojených štátov v rámci štruktúr NATO, oficiálne povolila zakotvenie plavidla začiatkom tohto týždňa.
Kolos s viac ako piatimi tisíckami námorníkov nesie na svojej palube vyše 75 vojenských lietadiel, vrátane pokročilých stíhačiek F-18 Super Hornet. K bezproblémovému fungovaniu má k dispozícii aj mimoriadne sofistikovaný radarový systém, ktorý slúži na presné riadenie letovej prevádzky a námornú navigáciu.