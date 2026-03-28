Líder hnutia Slovensko Igor Matovič ostro skritizoval výsledky víkendového snemu Progresívneho Slovenska. Opätovné zvolenie Michala Šimečku za predsedu hnutia označil za výber najslabšieho možného súpera pre súčasného premiéra Roberta Fica. Hoci Matovič rešpektuje demokratické rozhodnutie delegátov, od staronového lídra najsilnejšej opozičnej strany verejne žiada vytvorenie širokej predvolebnej koalície, ktorá by o rok a pol definitívne zabránila prepadnutiu stredopravých hlasov.
Najslabší súper pre premiéra
Michal Šimečka nemal na sneme v Trnave žiadneho protikandidáta a od hlasujúcich delegátov získal suverénnu podporu, keď mu dalo hlas 191 z 202 prítomných. Podľa Igora Matoviča to však z hľadiska politického boja nebola pre hnutie najšťastnejšia voľba. „Osobne si myslím, že omnoho lepšími predsedami do toho zápasu na jeden a pol roka by bol či už pán Korčok, Ódor alebo pani Jurík. Vždy by to bolo jednoduchšie, ako keď bude v čele Michal Šimečka,“ zhodnotil Matovič, pričom však jedným dychom dodal, že išlo o legitímne a demokratické rozhodnutie snemu, ktoré nemožno nijako spochybňovať.
Výzva na vytvorenie novodobej SDK
Predseda hnutia Slovensko zároveň nešetril kritikou na adresu Šimečkovho prístupu k potenciálnym politickým partnerom. Upozornil na riziko, že ak najsilnejšia opozičná strana nepodá v budúcich voľbách pomocnú ruku menším subjektom a hlasy voličov KDH, SaS či Demokratov prepadnú, súčasná vládna koalícia sa udrží pri moci. „Je psou povinnosťou Šimečku ponúknuť KDH, SaS a Demokratom predvolebnú koalíciu v duchu novodobej SDK,“ vyhlásil Matovič s priamym odkazom na historické spájanie opozície z konca deväťdesiatych rokov, pričom dodal, že v opačnom prípade Ficovi k vládnutiu nezabránia ani „ľúbivé reči“ zo snemu.
Reakcia na vylúčenie spolupráce
Progresívne Slovensko vo svojom najnovšom uznesení oficiálne vylúčilo akúkoľvek povolebnú spoluprácu so súčasnými vládnymi stranami aj s hnutím Republika. Svoj budúci postup podmienilo posilňovaním bloku takzvaných konštruktívnych opozičných strán, a to výslovne s odvolaním sa na negatívne skúsenosti z nestabilného a chaotického vládnutia v rokoch 2020 až 2023. Matovič na túto deklaráciu reagoval slovami, že „je mimoriadne veľká škoda, že progresívci nevedeli vylúčiť kolaboráciu s Hlasom už pred predošlými parlamentnými voľbami“.
Samotný Michal Šimečka vo svojom víkendovom prejave potvrdil pripravenosť spájať sily v prípade zmeny volebných pravidiel. Ako uviedol pred delegátmi, v prípade, ak by došlo k avizovanému navýšeniu volebného kvóra potrebného na vstup do Národnej rady, hnutie je plne pripravené vytvoriť takú širokú predvolebnú koalíciu, aby vo voľbách naozaj neprepadol ani jeden jediný opozičný hlas.