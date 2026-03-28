Prezident Peter Pellegrini je pripravený rokovať o prípadných personálnych zmenách vo vláde, ak s takýmto návrhom predstúpi premiér Robert Fico. Hlava štátu zároveň vyzýva, aby sa z blížiacich sa jesenných komunálnych volieb nestal čisto politický súboj koalície a opozície. Okrem domácej politiky prezident apeluje na skvalitnenie legislatívneho procesu a vyjadril sa aj k aktuálnym geopolitickým výzvam vrátane napätých vzťahov so susedmi a úlohy Európy vo svete.
Priestor na rekonštrukciu vlády
Prezident v diskusii potvrdil, že premiér zatiaľ neprejavil oficiálny záujem o personálne zmeny v kabinete. Rok a pol pred parlamentnými voľbami je však podľa hlavy štátu stále dostatočný čas na to, aby prípadná rekonštrukcia vlády mala praktický zmysel a priniesla výsledky. „Ak bude mať pán premiér pocit, že niektorý z rezortov by potreboval silnejší impulz, že nejaké ministerstvo by malo nabrať väčšiu dynamiku a mal by to urobiť nový minister, má kedykoľvek právo zmenu navrhnúť,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že je pripravený o takomto kroku kedykoľvek konštruktívne diskutovať.
Komunálne voľby bez straníckeho boja
Blížiace sa jesenné samosprávne voľby by podľa prezidenta nemali byť verejnosťou ani politikmi vnímané ako prvá celoslovenská skúška pred parlamentnými voľbami. Voličov vyzval, aby si svojich zástupcov, primátorov a starostov vyberali výlučne na základe ich doterajšej práce a reálnych výsledkov v regióne, nie podľa straníckeho trička. „Nemyslím si, že by sme komunálne voľby mali silou-mocou tlačiť do toho, že to má byť súboj opozície a koalície,“ zdôraznil prezident a pripomenul, že najväčší úspech v týchto voľbách aj tak tradične zaznamenávajú nezávislí kandidáti.
Koniec prílepkom a silnejšia Európa
Výraznou témou diskusie bol aj domáci legislatívny proces, z ktorého by mala podľa prezidenta urýchlene zmiznúť nepredvídateľnosť. Tú spôsobuje najmä nadmerné využívanie skráteného legislatívneho konania a takzvaných nesúvisiacich prílepkov k zákonom. Pellegrini potvrdil, že na dôslednejšiu prípravu legislatívy už ministrov vyzval aj samotný predseda vlády.
V oblasti zahraničnej politiky prezident poukázal na aktuálnu eróziu vzťahov medzi Európou a Spojenými štátmi, a to najmä v kontexte prebiehajúcich konfliktov v Iráne a na Ukrajine. Európska únia by preto podľa neho mala začať urýchlene formulovať autentickejšiu a sebavedomejšiu globálnu politiku, ktorej jasným cieľom by malo byť aj čo najrýchlejšie diplomatické ukončenie vojny na európskom kontinente.
Obavy o vzťahy s Maďarskom
Hlava štátu sa na záver dotkla aj nadchádzajúcich parlamentných volieb u našich južných susedov. Vyjadril nádej, že prípadná zmena maďarskej vlády nenaruší dlhodobo budované bilaterálne vzťahy oboch krajín. „Veľmi nerád by som bol, ak by v prípade zmeny vlády v Maďarsku sa táto postavila smerom k SR tak, ako sa postavila predchádzajúca česká vláda, ktorá teatrálne prerušila kontakty a spoločné rokovania,“ uzavrel Pellegrini, pričom zopakoval dôležitosť dobrých a stabilných susedských vzťahov v súčasnej mimoriadne napätej geopolitickej situácii.