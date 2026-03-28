Ústava Slovenskej republiky by mala občanom umožniť skrátenie volebného obdobia vlády prostredníctvom referenda. V diskusnej relácii to vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý v týchto dňoch posudzuje petíciu z dielne mimoparlamentnej strany Demokrati. Hlava štátu však jedným dychom upozorňuje na platné rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré môžu konanie tohto konkrétneho plebiscitu výrazne zredukovať alebo skomplikovať.
Právo na odobratie moci
Prezident vo svojom vyjadrení zdôraznil, že voliči by mali mať plné právo odvolať svojich zástupcov, ak tí neplnia svoje sľuby. „Ak má ľud právo politikom moc dávať, mal by mať právo im kedykoľvek túto moc aj odobrať, keď sa spreneveria svojim sľubom alebo neriadia krajinu tak, ako si to národ želá,“ uviedol Peter Pellegrini. Pripomenul, že v slovenskej histórii sa už v minulosti uskutočnili dve referendá o predčasnom skončení volebného obdobia, a preto to osobne považuje za bežný demokratický nástroj, ktorým by občania mali disponovať.
Ústavný súd a politická zodpovednosť
Budúcnosť aktuálnej petície však naráža na vážne ústavné prekážky. Prezident poukázal na starší nález Ústavného súdu, o ktorý požiadala ešte bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová. Súd vtedy jasne rozhodol, že referendom sa nedá skrátiť volebné obdobie akejkoľvek vlády, pokiaľ na to neexistuje výslovná opora v samotnej ústave.
Zodpovednosť za tento stav podľa Pellegriniho nesú čiastočne aj samotní iniciátori súčasnej petície. V čase, keď bol premiérom Eduard Heger, totiž existoval návrh na zmenu ústavy, ktorá by takéto referendum umožnila. Vtedajší koaliční poslanci ho však v parlamente nepodporili. „Prezidentka obrátením sa na Ústavný súd a Demokrati, ktorí nepodporili zmenu ústavy, kvázi akoby rozhodli aj o svojom vlastnom referende,“ zhodnotil paradoxnú situáciu prezident.
Hrozí len drahý prieskum verejnej mienky
Otázniky visia aj nad ďalšími otázkami v petícii. Podľa ďalšieho nálezu Ústavného súdu totiž nie je možné referendom prikázať poslancovi parlamentu, ako má konkrétne hlasovať, keďže jeho mandát je voľný a hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Jediná otázka, ktorá podľa hlavy štátu spĺňa všetky zákonné podmienky, je požiadavka na zrušenie konkrétneho paragrafu – v tomto prípade ide o doživotnú rentu pre premiéra a obnovenie zrušenej NAKA.
„Len nakoniec sa nám môže stať, že to bude referendum, ktoré sa bude akurát tak pýtať na zrušenie renty a možno obnovenie NAKA. A to bude dosť drahý prieskum verejnej mienky,“ skonštatoval Pellegrini. Zároveň deklaroval, že o definitívnom osude a vyhlásení referenda rozhodne v prísnej zákonnej lehote. Doplnil tiež, že obrátiť sa s posúdením otázok na Ústavný súd je len jednou z možností, nie jeho vyslovenou povinnosťou, a preto aktuálne zvažuje, ako presne s predloženou petíciou naloží.