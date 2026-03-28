Slovenskí rušňovodiči vyjdú v stredu 1. apríla do ulíc, aby vyjadrili ostrý nesúhlas so zavedením kontroverzného kamerového systému do kabín vlakov. Protestné zhromaždenie zvolala Federácia strojvodcov priamo pred sídlo ministerstva dopravy v Bratislave. Odborári považujú plány štátu za nesystémový krok, ktorý nezvýši bezpečnosť na tratiach, a okrem fyzického protestu ohlásili aj solidárnu celoslovenskú akciu hromadného trúbenia lokomotív.
Kamery namiesto skutočnej bezpečnosti
Investovanie verejných financií do plošného kamerového systému, ktorý by permanentne sledoval prácu rušňovodičov, považuje profesijná federácia za mimoriadne nesystémové riešenie. „Neprispeje k reálnemu zvýšeniu bezpečnosti a môže, naopak, navýšiť napätie v sektore,“ varoval prezident Federácie strojvodcov Ľubomír Kontúr.
Stredajším protestným zhromaždením, ktoré sa začne na bratislavskom Námestí slobody o 11.30 h, chcú rušňovodiči poukázať na ignorovanie ich požiadaviek zo strany štátu. Rezort dopravy totiž presadzuje zavedenie kamier napriek zásadnému nesúhlasu samotných odborov, petícii s viac ako 1500 podpismi a dokonca aj napriek zamietavému odbornému stanovisku Centra dopravného výskumu v Brne.
Reakcia na vážne jesenné nehody
Plán na zavádzanie prísnych opatrení vrátane sledovania rušňovodičov priamo pri výkone práce prišiel ako reakcia po dvoch vážnych železničných nehodách z jesene minulého roka. V októbri sa vtedy zrazili vlaky pri Jablonove nad Turňou a o mesiac neskôr aj pri Pezinku. Vláda následne zámer plošného nasadenia kamier definitívne schválila v rámci špeciálneho akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti.
Rušňovodiči však ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi zaslali otvorený list, v ktorom navrhli iné alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom. Žiadajú najmä dôsledné nasadenie moderného zabezpečovacieho systému ETCS, doplnenie chýbajúcich návestidiel v rizikových úsekoch, urýchlené zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku. Svoje požiadavky podporia nielen protestom v hlavnom meste, ale aj solidárnym trúbením lokomotív naprieč celým Slovenskom, ktoré sa rozozvučí 1. apríla presne napoludnie po dobu tridsiatich sekúnd.