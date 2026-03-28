Michal Šimečka zostáva na čele najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Na sobotňajšom sneme v Trnave získal silný mandát, keď ho delegáti bez prítomnosti protikandidáta zvolili na ďalšie dva roky. Hnutie zároveň jasne zadefinovalo svoje politické smerovanie pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami – rázne vylúčilo povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou a svoju pozornosť chce plne sústrediť na boj proti korupcii, zdražovaniu a na akútny nedostatok dostupného bývania.
Kladivo na korupciu a silný mandát
Staronový predseda získal v tajnej voľbe jednoznačnú podporu, keď mu svoj hlas odovzdalo 191 z celkového počtu 202 prítomných delegátov. Vo svojom prejave Šimečka pripomenul nedávne víťazstvo v európskych voľbách a predstavenie tieňovej vlády plnej odborníkov. Súčasnému kabinetu Roberta Fica ostro vyčítal korupciu, ekonomické zaostávanie krajiny a neustále zvyšovanie životných nákladov občanov.
Ak sa Progresívnemu Slovensku podarí po voľbách v roku 2027 zostaviť vládu, plánuje okamžite presadiť prísny protikorupčný balíček s názvom Kladivo na korupciu. Tento dokument počíta napríklad s výrazne vyššími trestami za korupčné správanie alebo so zákazom, aby obžalovaná osoba mohla zastávať vedúce funkcie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Stopka pre vládne strany a Republiku
Hnutie na sneme prijalo aj kľúčové politické uznesenie, v ktorom definitívne vylúčilo akúkoľvek povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, Hlas-SD, SNS a rovnako aj s mimoparlamentnou Republikou. Dôvodom je podľa delegátov systematická deštrukcia právneho štátu, rozvrat verejných financií a nebezpečná zahraničnopolitická orientácia súčasnej koalície.
Namiesto toho chce Progresívne Slovensko budovať stabilnú alternatívu. Vzhľadom na negatívne skúsenosti s chaotickým vládnutím z rokov 2020 až 2023 deklarovalo snahu o maximálne posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán, do ktorého radí SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov. Cieľom je vytvoriť takú predvolebnú či povolebnú ponuku, aby vo voľbách neprepadol ani jeden opozičný hlas.
Vyhlásenie stavu bytovej núdze
Okrem politických deklarácií sa snem venoval aj zhoršujúcej sa sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku. Delegáti oficiálne zaviazali predsedníctvo hnutia k vypracovaniu komplexnej stratégie na znižovanie životných nákladov. Veľkou témou sa stala najmä nedostupnosť bývania. Hnutie plánuje legislatívne riešiť extrémnu byrokraciu pri výstavbe a pripravuje strategický dokument na podporu budovania nových bytov. „V mestách, kde chýba najviac bytov, vyhlásime bytovú núdzu,“ avizoval Šimečka jeden z kľúčových krokov budúceho programu.