Nemecká kontrarozviedka vydala prísne varovanie pre vedúcich pracovníkov tamojších energetických spoločností. Vyzýva ich, aby okamžite prijali preventívne opatrenia proti hroziacim teroristickým útokom, kybernetickým hrozbám a nežiaducemu zahraničnému vplyvu. Aktualizované bezpečnostné pokyny detailne opisujú najväčšie riziká, ktoré by mohli ochromiť nielen dodávky energií, ale aj fungovanie celého štátu.
Tri hlavné scenáre ohrozenia
Spolkový úrad na ochranu ústavy sa vo svojich nových pokynoch konkrétne zaoberá tromi kritickými scenármi. Prvú a najviditeľnejšiu skupinu hrozieb predstavujú priame teroristické útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré sú motivované najmä ľavicovým extrémizmom. Tieto radikálne skupiny už napríklad v januári tohto roka spôsobili vo viacerých častiach Berlína rozsiahle a niekoľkodňové výpadky v dodávkach elektriny.
Druhým scenárom sú sofistikované kybernetické útoky. Tie podľa spravodajských služieb vedú najmä zahraniční aktéri a takzvaní hacktivisti s jasným cieľom – narušiť plynulé dodávky energií, a tým zámerne poškodiť dôveru občanov vo fungovanie verejných služieb. Treťou vážnou hrozbou je jednostranná ekonomická a technologická závislosť od iných štátov. Úrady varujú, že táto zraniteľnosť by mohla byť kedykoľvek zneužitá na vyvíjanie enormného tlaku v čase vyhrotených politických konfliktov.
Ruská hrozba a domáci extrémizmus
Nemecké bezpečnostné zložky upozorňujú, že násilnícky orientovaní ľavicoví extrémisti sa budú na energetickú infraštruktúru zameriavať aj naďalej. Energetické giganty totiž z ideologického hľadiska považujú za nosné piliere „represívneho kapitalistického systému“.
Čo sa týka kybernetických hrozieb zo strany iných štátov, kontrarozviedka má vo veciach jasno. Vo svojej správe konštatuje, že práve Ruská federácia má kapacity aj reálnu vôľu zamerať podobné deštruktívne aktivity priamo proti členským štátom Európskej únie a partnerom v rámci NATO. V priebehu minulého roka nemecké úrady zaznamenali ojedinelé nízkoprahové pokusy o kybernetické útoky prichádzajúce práve z tejto krajiny. V súčasnosti síce podľa úradu nie sú k dispozícii informácie o prebiehajúcich masívnych kampaniach s citeľnými dôsledkami, no ostražitosť zostáva maximálna.
Nebezpečný zahraničný kapitál
Súčasťou vydaného varovania je aj problematika tichého vstupu zahraničného kapitálu do podnikov, ktoré sú pre fungovanie verejných služieb kriticky dôležité. Spolkový úrad na ochranu ústavy upozorňuje, že hoci sa v jednotlivých izolovaných prípadoch môžu takéto investície javiť ako úplne bezproblémové, v strednodobom a dlhodobom horizonte predstavuje ich nahromadenie skryté riziko. Mohlo by to totiž podľa expertov „ohroziť verejnú bezpečnosť a poriadok a obmedziť strategické možnosti nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky“.