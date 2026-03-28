Tento víkend Slovensko prechádza na letný čas, čo znamená, že v noci na nedeľu si posunieme hodinky o hodinu dopredu a prídeme tak o hodinu spánku. Odborníci z úradov verejného zdravotníctva upozorňujú, že táto náhla zmena môže u mnohých ľudí krátkodobo, no nepríjemne ovplyvniť biorytmus, celkovú výkonnosť aj kvalitu spánku. Najviac ohrozené sú citlivejšie skupiny obyvateľstva, no správnou prípravou sa dajú negatívne dopady na zdravie výrazne zmierniť.
Narušený biorytmus a pokles výkonnosti
Hoci sa striedanie času týka každého, citlivejšie osoby ho vnímajú oveľa intenzívnejšie. Ide najmä o deti, starších ľudí, osoby s poruchami spánku, pacientov s chronickými ochoreniami a ľudí pracujúcich na zmeny. Zuzana Klinčáková z Poradne zdravia bratislavského Regionálneho úradu verejného zdravotníctva upozorňuje na možné riziká. „U týchto ľudí môže dôjsť k výraznejšiemu narušeniu biorytmu, čo sa môže prejaviť nielen subjektívnymi ťažkosťami, ale aj prechodným znížením psychickej a fyzickej výkonnosti. Vo väčšine prípadov ide len o prechodný stav, organizmus sa na zmenu adaptuje v priebehu niekoľko dní,“ upokojuje odborníčka.
Bolesti hlavy a cirkadiánny rytmus
Lekárske výskumy dlhodobo potvrdzujú, že vnútorné hodiny človeka sa nedokážu prestaviť okamžite. Romana Kseňáková z Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva poukazuje na fakt, že náš cirkadiánny rytmus nie je schopný zareagovať na takúto zmenu zo dňa na deň. „Z tohto dôvodu môžu mať ľudia poruchy spánku, zhoršenú pozornosť, môžu byť malátni, môžu pociťovať bolesti hlavy či únavu. Potrebné je zdôrazniť, že časová adaptácia je proces veľmi individuálny a každý ju môže vnímať inak,“ doplnila odborníčka na hygienu.
Ako sa pripraviť a zmierniť únavu
Samotný posun ručičiek z druhej na tretiu hodinu rannú nastane už počas noci na nedeľu. Na túto kratšiu víkendovú noc a s ňou spojený časový posun je podľa odborníčok ideálne pripraviť sa postupnou úpravou denného režimu, a to ideálne už niekoľko dní vopred. Úrady verejného zdravotníctva odporúčajú najmä dbať na pravidelnosť času zaspávania a vstávania. Kľúčová je tiež primeraná pohybová aktivita a striktné zníženie času stráveného pred obrazovkami elektronických zariadení tesne pred spaním. Telu výrazne pomôže aj vhodný režim stravovania, ktorý zahŕňa obmedzenie ťažkých jedál vo večerných hodinách a úplné vylúčenie príjmu kofeínu pred plánovaným spánkom.