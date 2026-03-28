Elitní policajti z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii spoločne so zásahovou jednotkou udreli v Spišskej Novej Vsi. Pri akcii s krycím názvom Otrok zadržali muža a ženu, ktorí momentálne čelia vážnemu obvineniu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Dvojica mala dlhé roky systematicky vykorisťovať a väzniť bezbranného seniora, ktorého obrala o desaťtisíce eur.
Falošný sľub a novodobé nevoľníctvo
Šokujúci prípad siaha ešte do leta roku 2016. Obvinení mali v tom čase pod prísľubom lepšieho života a pomoci vylákať do svojho rodinného domu vtedy šesťdesiatročného muža. Dobré úmysly však boli len zásterkou, keďže presne vedeli, že ide o osobu bez domova a bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. Namiesto sľubovanej strechy nad hlavou ho podľa polície začali kruto vykorisťovať spôsobom, ktorý samotní vyšetrovatelia označujú za praktiky blízke stredovekému nevoľníctvu.
Poškodený muž podľa zistení kriminalistov nesmel voľne opúšťať dom a pohybovať sa vonku mohol výlučne v sprievode inej osoby, pričom kľúče od obydlia vôbec nemal k dispozícii. Obvinená dvojica mu mala protiprávne odobrať občiansky preukaz a dlhodobo ho nútiť vykonávať ťažké fyzické práce bez akejkoľvek finančnej odmeny. Keď sa tomuto zaobchádzaniu vzoprel, mal čeliť fyzickým útokom.
Zhabaný dôchodok a nútené pôžičky
Fyzické vykorisťovanie však nebolo jediným rozmerom tohto prípadu. Senior musel podľa vyšetrovateľov svojim trýzniteľom pravidelne odovzdávať celý svoj starobný dôchodok. Dvojica ho navyše mala opakovane nútiť k vybavovaniu nevýhodných pôžičiek v rôznych finančných inštitúciách, pričom všetky takto získané peniaze si bez mihnutia oka ponechávala. Celkový neoprávnený finančný prospech, ktorým sa obvinení na úkor dôchodcu obohatili, vyčíslila polícia na najmenej 45 655 eur. Zúfalá situácia sa zmenila až v septembri minulého roka, keď sa dnes už sedemdesiatročnému mužovi konečne podarilo s pomocou ďalších osôb z domu ujsť.
Akcia Otrok a hrozba dlhého väzenia
Na základe týchto závažných zistení zrealizovala polícia spomínanú akciu Otrok, počas ktorej vykonala domovú prehliadku a zaistila kľúčové dôkazy pre ďalšie trestné konanie. Zadržané osoby boli síce po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov a so súhlasom prokuratúry prepustené, no v súčasnosti sú stíhané na slobode. V prípade, že im súd preukáže vinu, hrozí obom obžalovaným za tento mimoriadne necitlivý čin trest odňatia slobody v tvrdom rozpätí sedem až dvanásť rokov.