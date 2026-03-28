Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ostro kritizuje postoj ukrajinského prezidenta v súvislosti s opravou ropovodu Družba, pričom otvorene hovorí o cielenom politickom vydieraní. Okrem medzinárodného napätia pre ropu sa však rezort vnútra aktuálne sústreďuje aj na reštart vzťahov s novou českou vládou, spoločný boj proti medzinárodnému terorizmu a na radikálny legislatívny zásah proti nebezpečným syntetickým drogám, ktoré sa voľne predávajú v automatoch.
Zablokovaná inšpekcia a lacná ropa
Zastavené dodávky ropy cez Družbu podľa ministra vnútra nekomplikujú objektívne technické dôvody, ale výhradne neochota ukrajinskej strany. „Je na to jednoduchá odpoveď. Veď stačilo, aby pán prezident Zelenskyj umožnil inšpekčným tímom prehliadku poškodeného ropovodu,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že Kyjev odmietol nielen expertov zo Slovenska a Maďarska, ale najnovšie zamedzil prístup aj oficiálnemu inšpekčnému tímu Európskej komisie.
Slovensko má od Bruselu vyrokovanú výnimku na dovoz lacnejšej ruskej ropy až do konca roka 2027. Minister zdôraznil, že to nie je prejavom podpory Ruska, ale ekonomickou nevyhnutnosťou, čo je kľúčové najmä v čase, keď konflikt na Blízkom východe sťažuje prístup k iným zdrojom a dvíha ceny palív. Od Európskej únie preto očakáva, že využije všetky dostupné prostriedky a na ukrajinského lídra vyvinie tlak.
Reštart s Českom a dolapenie teroristu
Témou najbližších dní bude aj oživenie nadštandardných vzťahov s Českou republikou. Po tom, čo predchádzajúci český kabinet medzivládne konzultácie demonštratívne prerušil pre odlišné pohľady na zahraničnú politiku, sa slovenská vláda stretne s novým českým kabinetom na spoločnom rokovaní už v utorok 31. marca. Šutaj Eštok potvrdil, že s novým českým premiérom Andrejom Babišom aj ministrom vnútra Ľubomírom Metnarom už nadviazali mimoriadne aktívnu a konštruktívnu spoluprácu.
Jej hmatateľným výsledkom je aj úspešný spoločný zásah proti medzinárodnému terorizmu. Českým a slovenským policajtom sa podarilo objasniť podpaľačský útok na halu zbrojovky v Pardubiciach, ku ktorému sa prihlásila extrémistická skupina The Earthquake Faction s cieľom zničiť európske epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu. Kým dvoch páchateľov zadržali v Česku, tretieho, ktorý má americké občianstvo, vypátrali slovenskí operatívci a následne ho vydali spravodlivosti do Prahy.
Koniec automatov na syntetické drogy
Domácou prioritou rezortu vnútra je aktuálne riešenie ekologickej hrozby v areáli skrachovanej spoločnosti Bukóza v Hencovciach, kde hrozí únik nebezpečných chemikálií, a najmä tvrdý boj proti syntetickým drogám. Tie sú pre mládež obrovským rizikom aj preto, že sa predávajú cez voľne dostupné automaty. Keďže drogoví díleri dokážu miernou úpravou molekúl obchádzať súčasný zoznam približne deviatich stoviek zakázaných látok, ministerstvo pripravilo ráznu legislatívnu zmenu. „Už nebudete mať zoznam konkrétnych zakázaných drog, ale vytvorí sa sedem generických skupín. A v rámci toho postihneme každú jednu,“ vyhlásil minister s varovaním, že v jednom zo zaistených automatov sa našla aj látka, ktorá v susednom Česku pred časom zabila len šestnásťročné dievča.