Americký prezident Donald Trump opäť neskrýval sklamanie z postoja spojencov v Severoatlantickej aliancii. Ostrú kritiku vyvolala ich neochota vyslať ozbrojené sily na zabezpečenie strategického Hormuzského prielivu počas prebiehajúcej ofenzívy proti Iránu. Šéf Bieleho domu dokonca naznačil, že pre tento prístup by Spojené štáty v budúcnosti nemuseli európskym partnerom v prípade krízy prísť na pomoc.
Otázniky nad budúcimi záväzkami
Svoje výhrady voči partnerom z Aliancie prezentoval americký prezident počas investičného fóra v Miami. Pripomenul, že Washington každoročne vynakladá stovky miliárd dolárov na bezpečnosť svojich spojencov, no očakávaná reciprocita podľa neho neprichádza. „Vždy sme tu boli pre nich, ale teraz, vzhľadom na ich činy, si myslím, že by sme ani nemuseli, však?“ vyhlásil rečnícky Donald Trump na margo neochoty európskych krajín vojensky sa v regióne angažovať.
Zablokovaná tepna a drahšie energie
Základom prehlbujúceho sa sporu je snaha o znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Ide o absolútne kľúčovú námornú trasu, cez ktorú sa bežne prepravuje obrovské množstvo ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu. V dôsledku iránskej hrozby sa však komerčná lodná doprava cez túto úzku úžinu prakticky úplne zastavila. Tento výpadok už stihol vyvolať prudký nárast cien energetických surovín na svetových trhoch. Okrem samotnej neúčasti v prielive vyčíta americká administratíva spojencom aj to, že neumožnili včasné alebo bezproblémové využívanie svojich vojenských základní pre potreby prebiehajúcej ofenzívy.
Zbabelci a papierový tiger
Napätie v tradične pevných transatlantických vzťahoch tak naberá na obrátkach. Najtvrdšie slová na adresu spojencov zazneli z úst amerického prezidenta ešte minulý týždeň. Členov Aliancie vtedy bez servítky označil za „zbabelcov“ a dodal, že bez vojenskej sily Spojených štátov je celá organizácia iba „papierovým tigrom“. Svoju rétoriku následne potvrdil aj vo štvrtkovom príspevku na sociálnej sieti, kde stroho uviedol, že Spojené štáty od Severoatlantickej aliancie „nič nepotrebujú“.