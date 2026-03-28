Nemecký kancelár Friedrich Merz otvorene pripustil možnosť, že by sa nemecká armáda v budúcnosti aktívne zapojila do odmínovania strategického Hormuzského prielivu. K takémuto nasadeniu by však podľa neho mohlo dôjsť až po definitívnom skončení prebiehajúcej vojny v Iráne a len za splnenia prísnych medzinárodných a vnútroštátnych politických podmienok.
Prísne pravidlá pre nasadenie armády
Šéf spolkovej vlády túto teoretickú účasť nemeckých ozbrojených síl potvrdil počas verejnej diskusie o aktuálnej geopolitickej situácii. „Môžeme to zrealizovať. Ak by nás o to požiadali a uskutočnilo by sa to v rámci náležitého mandátu kolektívnej bezpečnosti, teda OSN, NATO alebo Európskej únie, ako aj so súhlasom Spolkového snemu, je takáto možnosť,“ vysvetlil Merz postup, ktorý nemecká legislatíva striktne vyžaduje pre akékoľvek zahraničné vojenské misie.
Mínolovky sú k dispozícii, míny zatiaľ nie
Z hľadiska vojenských kapacít by podľa kancelára takáto operácia nepredstavovala pre Berlín neprekonateľný problém. „Z vojenského hľadiska by sme to vedeli zabezpečiť,“ dodal s tým, že nemecké námorníctvo disponuje viacerými špecializovanými mínolovkami. Jedným dychom však upozornil, že v súčasnosti strategický prieliv „evidentne nie je vôbec zamínovaný“ a tajné služby nedisponujú žiadnymi informáciami o tom, že by Irán podobný krok reálne plánoval. „Táto diskusia je preto len v teoretickej rovine,“ spresnil kancelár.
Zablokovaná tepna svetovej ekonomiky
Hormuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a pre globálnu ekonomiku predstavuje absolútne kľúčovú dopravnú tepnu. Za bežných okolností cez túto úžinu prechádza približne pätina celosvetovej produkcie ropy. Od začiatku vojenského konfliktu je však fakticky uzavretá. Dôvodom je neúmerné finančné riziko, keďže medzinárodné poisťovacie spoločnosti prudko zvýšili poistné sadzby za prejazd vojnovou zónou a mnohé z nich dokonca úplne odmietajú poistiť plavby bez splnenia dodatočných, veľmi prísnych bezpečnostných podmienok.