Zadržanie masívnej zásielky peňazí a zlata z Ukrajiny na maďarskom území vyvoláva medzinárodný škandál s presahom až do najvyšších európskych inštitúcií. Kým údajný bývalý agent ukrajinskej tajnej služby v maďarských médiách tvrdí, že ide o nelegálne čierne fondy pod kontrolou Volodymyra Zelenského, Kyjev a Európska centrálna banka hovoria o štandardnom bankovom transporte. Konflikt sa navyše priamo spája s prebiehajúcim sporom o dodávky ropy cez ropovod Družba, za čo Ukrajina obviňuje Budapešť z otvoreného vydierania.
Zlatý konvoj a obvinenia z prania peňazí
Škandál okolo takzvaného zlatého konvoja vypukol začiatkom marca, keď maďarské úrady zadržali transport obsahujúci hotovosť vo výške 40 miliónov eur, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata. Celková hodnota zaistenej zásielky predstavovala v prepočte približne 35 miliárd forintov. Zásielku mal údajne sprevádzať vysokopostavený generál ukrajinskej tajnej služby spolu s ďalšími mužmi, ktorých maďarské orgány po výsluchu z krajiny vyhostili. Prípad na základe rozhodnutia parlamentného výboru momentálne vyšetruje maďarský Národný úrad pre dane a clá pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Do situácie najnovšie vstúpil muž, ktorý o sebe v maďarských médiách tvrdí, že je bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby. Podľa jeho slov ide o nelegálne financie ukrajinskej armády, ktoré priamo ovláda ukrajinský prezident. „Sú čierne, pretože po nich neexistuje žiadna oficiálna stopa, a toto sú peniaze, ktorými riešia všetko,“ uviedol anonymný zdroj s tým, že podobných transportov malo cez Maďarsko prejsť už viac, pričom časť peňazí tam údajne zostávala a využívali sa na to neoficiálni dopravcovia.
Ostrá reakcia Kyjeva a zásah ECB
Ukrajinská strana tieto obvinenia kategoricky odmieta a tvrdí, že išlo o úplne bežný a legálny prevoz hotovosti štátnej banky v rámci pravidelnej prepravy medzi finančnými domami Rakúska a Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil konanie Maďarska za štátny terorizmus a branie rukojemníkov.
Do diplomatickej roztržky sa vložila aj Európska centrálna banka (ECB). Jej prezidentka Christine Lagardeová v oficiálnom liste guvernérovi Národnej banky Ukrajiny upozornila, že protiteroristický zásah maďarských zložiek proti obrneným vozidlám prevážajúcim hotovosť predstavuje priamu hrozbu pre menovú stabilitu Európskej únie. Situácia podľa nej zároveň predstavuje riziko pre medzinárodnú úlohu spoločnej európskej meny.
Prepojenie s ropovodom Družba
Celý incident naberá výrazný politický rozmer v kontexte zastavených dodávok ruských energií. Šéf ukrajinskej diplomacie priamo obvinil Maďarsko, že zadržanie konvoja otvorene využíva ako nástroj na vydieranie Kyjeva. Tieto podozrenia umocnili aj vyjadrenia maďarského ministra výstavby a dopravy Jánosa Lázára. Ten verejne uviedol, že zadržanie zásielky nebolo náhodné a maďarská strana ju Kyjevu nevráti dovtedy, kým cez ropovod Družba opäť nezačne prúdiť ropa.