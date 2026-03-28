Poľský prezident Karol Nawrocki definitívne odobril rozsiahly balík legislatívnych opatrení zameraný na razantné zníženie cien pohonných hmôt. Súčasťou novej legislatívy je nielen výrazné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj zavedenie denných cenových stropov pre čerpacie stanice. Cieľom týchto krokov je ochrániť poľských motoristov pred stúpajúcimi nákladmi v dôsledku geopolitického napätia na Blízkom východe.
Balík radikálne znižuje dane na minimum
Nové zákony, ktoré v zrýchlenom konaní schválili obe komory poľského parlamentu, nadobudnú účinnosť už deň po ich oficiálnom zverejnení v Zbierke zákonov. Poľský premiér Donald Tusk nazval tento špeciálny legislatívny balíček skratkou CPN, čo vo voľnom preklade znamená „ceny paliva nižšie“. Jeho najvýraznejším prvkom je dočasné zníženie sadzby DPH na pohonné hmoty z pôvodných 23 percent na osem percent.
Zároveň dochádza k stlačeniu spotrebnej dane na úplné minimum, aké aktuálne povoľujú prísne pravidlá Európskej únie. Novela zákona o spotrebnej dani tak priamo oprávňuje ministra financií uplatňovať toto výrazné daňové zníženie na pohonné hmoty až do konca júna tohto roka.
Denné stanovovanie maximálnych cien
Samotné zníženie daní by však štátu nezaručilo automaticky lacnejšie tankovanie pre koncových spotrebiteľov. Vláda sa preto poistila mechanizmom cenových stropov. „Na obdobie uplatňovania znížených sadzieb dane, DPH a spotrebnej dane zavedieme maximálnu maloobchodnú cenu palív,“ vysvetlil premiér Tusk.
Tento krok má podľa neho priamo predísť špekuláciám a situáciám, kedy by si prevádzkovatelia čerpacích staníc ponechali koncové ceny na pôvodnej úrovni aj napriek zníženým daňovým nákladom. Špeciálna novela zákona o zásobách ropy preto zavádza presný mechanizmus na výpočet týchto cenových maxím. Maximálna maloobchodná cena palív na stojanoch sa tak bude po novom úradne stanovovať a aktualizovať každý jeden deň nanovo.