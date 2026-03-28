Skupina expertov Európskej únie naďalej zostáva zablokovaná v Kyjeve. Od ukrajinských úradov totiž stále nedostala oficiálne povolenie na návštevu a kľúčovú inšpekciu poškodeného úseku ropovodu Družba. Situácia naďalej eskaluje diplomatické napätie, keďže Maďarsko a Slovensko pre zastavené dodávky ruskej ropy siahajú po tvrdých odvetných opatreniach a blokujú európsku pomoc i dodávky energií pre Ukrajinu.
Zablokovaná inšpekcia a obviňovanie z vydierania
Kontrolná misia Európskej únie dorazila do ukrajinskej metropoly ešte v polovici minulého týždňa. Jej hlavnou úlohou je priamo na mieste odborne posúdiť reálny rozsah škôd a vyčísliť odhadované náklady na nevyhnutnú opravu ropovodu. Podľa nemenovaného európskeho zdroja oboznámeného so situáciou však Ukrajina povolenie na fyzickú kontrolu strategického zariadenia doteraz nevydala.
Cez ropovod Družba štandardne prúdila ropa z Ruska na Slovensko a do Maďarska, no tieto dodávky sú od konca januára úplne zastavené. Kyjev argumentuje, že potrubie bolo vážne poškodené počas rozsiahleho ruského raketového útoku z 27. januára a na jeho oprave sa neustále pracuje. Naopak, maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico tieto tvrdenia spochybňujú a otvorene hovoria o zámernom otáľaní pri obnove prevádzky a o cielenom politickom vydieraní zo strany Ukrajiny.
Európska pomoc bez slovenskej účasti
Do riešenia krízy sa už vložili aj najvyššie štruktúry v Bruseli. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spoločne s predsedom Európskej rady Antóniom Costom len nedávno oznámili, že Únia poskytne Ukrajine masívnu technickú podporu a financovanie na urýchlené obnovenie dodávok. Kyjev túto pomoc vzápätí privítal, pričom samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj avizoval, že ropa by mohla opäť prúdiť na začiatku mája. Príchod európskych expertov potvrdil aj generálny riaditeľ ukrajinskej spoločnosti Naftohaz Serhij Koreckyj. Slovensko a Maďarsko však bezprostredne vyjadrili ostré znepokojenie nad tým, že v tejto odbornej skupine chýbajú experti priamo z ich krajín.
Tvrdé odvetné sankcie a blokovanie pomoci
Nervozita pre chýbajúcu ropu sa už naplno pretavila do konkrétnych protiopatrení. Viktor Orbán pre tento spor naďalej tvrdo blokuje vyplatenie už dohodnutej európskej pôžičky pre Kyjev, ako aj prijatie v poradí už 20. balíka protiruských sankcií. Budapešť zároveň oznámila postupné pozastavenie strategických dodávok plynu na Ukrajinu. Podobne rázne reaguje aj Slovensko, ktoré v rámci svojich protiopatrení doteraz zastavilo dôležité núdzové dodávky elektriny na ukrajinské územie. Slovenský premiér Robert Fico navyše pohrozil, že ak sa spor urýchlene nevyrieši, vláda v Bratislave pristúpi k prijatiu ďalších tvrdých krokov.