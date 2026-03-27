Nemecký kancelár Friedrich Merz otvorene pochybuje, že prebiehajúca americko-izraelská vojna proti Iránu povedie k reálnej zmene režimu v tejto islamskej republike. Počas verejného vystúpenia na margo konfliktu zdôraznil, že snahy o zvrhnutie vlád zväčša končia katastrofou, a rázne odmietol kritiku zo strany Donalda Trumpa, že európski spojenci z NATO sa do vojenských operácií aktívne nezapájajú.
Zmena režimu zväčša dopadne zle
Šéf nemeckej spolkovej vlády vyjadril svoju hlbokú skepsu voči reálnym cieľom súčasnej vojenskej ofenzívy na verejnom fóre, ktoré organizoval denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Je zmena režimu skutočne cieľom? Ak to je cieľom, nemyslím si, že sa to podarí,“ uviedol Friedrich Merz. S priamym poukázaním na neúspešné historické skúsenosti z Afganistanu podotkol, že pri podobných konfliktoch v minulosti „to väčšinou dopadlo zle“.
Nemecký kancelár zašiel vo svojej kritike ešte ďalej a spochybnil samotný plán americkej administratívy v tomto regióne. „Mám vážne pochybnosti, či vôbec existuje nejaká stratégia a či sa táto stratégia úspešne realizuje,“ doplnil rázne.
Trumpov tlak a nemecké odmietnutie
Berlín dlhodobo a konzistentne odmieta ostrú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten členským štátom Severoatlantickej aliancie vyčíta, že sa odmietajú priamo pripojiť k prebiehajúcim útokom na iránske ciele. Nemecká diplomacia však neustále zdôrazňuje, že toto nie je vojna európskych spojencov. Napriek napätej situácii Merz vyjadril presvedčenie, že šéf Bieleho domu tento odmietavý postoj Berlína napokon akceptoval, čo malo vyplynúť aj z ich posledného vzájomného telefonátu z minulej nedele.
Prísne podmienky pre misiu v prielive
Nemecko však úplne nevylučuje svoju budúcu účasť na stabilizácii regiónu. Kancelár pripustil, že nemecké námorníctvo by teoreticky mohlo pomôcť zaisťovať vojenskú ochranu obchodných lodí v strategickom Hormuzskom prielive, ktorý prebiehajúca vojna takmer úplne zablokovala. Má to však jednu zásadnú podmienku – najskôr musí dôjsť k vyhláseniu prímeria. „Vyžaduje si to medzinárodný mandát, súhlas nemeckého parlamentu a predtým rozhodnutie vlády. A od toho máme ďaleko,“ konštatoval na záver realisticky Merz.