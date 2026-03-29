Zdravé potraviny ako kimčchi, kombucha či ovocné smoothie pijeme najmä pre ich pozitívne účinky na trávenie.
Ako však upozorňuje britská nadácia British Heart Foundation (BHF), ich konzumácia môže v niektorých prípadoch negatívne ovplyvniť zdravie srdca.
Aké skryté riziká sa vyskytujú v populárnych nápojoch a potravinách?
Kimčchi a kyslá kapusta: Prospešné, ale slané
Kvasené jedlá ako kimčchi alebo kyslá kapusta obsahujú množstvo probiotík prospešných pre črevá. Keďže sa však pripravujú s vysokým množstvom soli, pri častej konzumácii môžu zvýšiť krvný tlak a tým aj riziko infarktu či mozgovej príhody.
Kombucha: Pozor na cukor
Kombucha sa predáva ako zdravšia náhrada sladených nápojov. Niektoré druhy však obsahujú pridaný cukor, ktorý vedie k priberaniu a zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení.
Smoothie a cukor
Pri mixovaní ovocí v smoothie podľa lekárov dochádza k narušeniu štruktúry ovocia, čím dochádza k rýchlejšiemu uvoľňovaniu cukru do krvi. Smoothie by sme preto mali piť len v menších porciách.
Ako uviedla Tracy Parkerová z BHF, všetky tieto potraviny majú svoje miesto v zdravom jedálničku, no dôležitá je miera.
„Každému odporúčame vyberať si jedlá, ktoré udržiavajú zdravie črevného mikrobiómu. Ich prínosy sú jasné a naďalej skúmame prospešné účinky zdravej stravy na srdce,“ uviedla Parkerová.
Srdce a tráviace problémy: Ako spolu súvisia?
Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, trávenie a zdravie srdca sú úzko prepojené. Dokazuje to aj štúdia publikovaná v žurnále New England Journal of Medicine, ktorá zisťovala spojenie medzi tráviacimi ťažkosťami a infarktom.
K zástave srdca, alebo infarktu, dochádza vtedy, keď sa upchá cieva dodávajúca srdcu krv a kyslík. Najčastejšou príčinou infarktu je srdcové ochorenie, možno ho pritom rozoznať pomocou niekoľkých príznakov.
Za najbežnejšie sa vyskytujúce príznaky infarktu môžeme označiť bolesť alebo nepohodlie v oblasti hrudníka, krátkosť dychu, pot, nevoľnosť, závrat aj bolesť ramena. Menej často sa ale hovorí o tráviacich ťažkostiach, ktoré môžu byť rovnako predzvesťou zástavy srdca.
Pokiaľ sa stretnete so zvracaním, nevoľnosťou, nafukovaním alebo bolesťou brucha, zbystrite pozornosť. K týmto príznakom môže dôjsť aj vtedy, keď srdce zlyháva pri pumpovaní krvi do ostatných častí tela, čo obvykle naznačuje infarkt alebo ochorenie srdca.