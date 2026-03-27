Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ostro odmietol vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten tvrdil, že Spojené štáty podmieňujú povojnové bezpečnostné záruky pre Kyjev odovzdaním celého regiónu Donbas Rusku. Šéf americkej diplomacie tieto slová označil za nepravdivé a vysvetlil aktuálne priority Washingtonu, ktoré momentálne pre konflikt s Iránom smerujú predovšetkým na Blízky východ.
Zelenskyj hovorí o tlaku z Bieleho domu
Ukrajinský prezident v nedávnom mediálnom rozhovore uviedol, že americká administratíva žiada odovzdanie strategického východného regiónu Rusku výmenou za bezpečnostné garancie. Podľa Zelenského sa Spojené štáty v súčasnosti plne sústreďujú na svoj vlastný konflikt s Iránom. Prezident Donald Trump preto údajne vyvíja na Ukrajinu silný tlak, aby svoju už štvorročnú vojnu s Ruskom čo najrýchlejšie ukončila a uvoľnila tak americké kapacity.
Ostré odmietnutie a zbrane pre Blízky východ
Marco Rubio tieto vážne tvrdenia kategoricky označil za klamstvá. „Videl som ho to povedať a je nešťastné, že to povedal, pretože vie, že to nie je pravda,“ konštatoval šéf americkej diplomacie bezprostredne po piatkovom rokovaní s partnermi zo skupiny G7. Zároveň však otvorene priznal, že Washington reálne zvažuje myšlienku presmerovať zbrane, ktoré boli pôvodne určené pre ukrajinskú armádu, priamo na Blízky východ.
Samotná vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu by sa podľa odhadov amerického ministra mohla skončiť už v nasledujúcich týždňoch. Washington je podľa neho schopný dosiahnuť svoje strategické ciele aj bez reálneho nasadenia pozemných jednotiek do bojov.
Plán pre Irán a poplatky v prielive
Rubio sa vyjadril aj k prebiehajúcim diplomatickým snahám. Hoci iránske médiá tvrdili opak, Teherán sa podľa neho doteraz oficiálne nevyjadril k americkému 15-bodovému plánu na zastavenie útokov. Určité neoficiálne správy však naznačujú záujem iránskej strany o diplomatické riešenie. Americký minister zároveň ostro odsúdil konanie Teheránu v strategickom Hormuzskom prielive. Vyberanie poplatkov za prechod obchodných lodí označil za „nielen nelegálne, ale aj neprijateľné a nebezpečné pre svet“, pričom vyzval medzinárodné spoločenstvo na vytvorenie jasného plánu, ako sa s touto bezpečnostnou a ekonomickou hrozbou rázne vyrovnať.