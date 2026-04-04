Prípad 37-ročného Lewisa Goodfielda z mesta Beddau vo Walese dokazuje, ako náhodné vyšetrenie môže viesť k odhaleniu závažného ochorenia.
Roky trpel bolesťami brucha
37-ročný Goodfield podľa vlastných slov celé roky trpel bolesťami brucha. Ako uviedol pre magazín Mirror, v momente, keď sa bolesti stali neznesiteľné, zašiel do nemocnice.
Goodfield počas vyšetrenia náhle skolaboval, a keďže lekári nadobudli dojem, že v jeho prípade môže ísť o epileptický záchvat, poslali pacienta na CT vyšetrenie. Až to odhalilo skutočnú príčinu Lewisových bolestí.
Šokujúci nález na mozgu
Ako informuje britský Mirror, CT vyšetrenie odhalilo, že Goodfield má nádor na mozgu.
„Na CT bolo vidno hmotu na mozgu. Bol to obrovský šok nielen pre mňa, ale aj pre mojich priateľov a rodinu. Poriadne ma to zasiahlo.“
Následné vyšetrenia podľa Mirror ukázali, že u Brita sa rozvinul nezhubný glióm. Nádor o veľkosti vajca odstránili chirurgickým zákrokom. Podľa lekárov však nesúvisel s bolesťami brucha, jeho odhalenie bolo skôr náhodné.
Ako rozoznať nebezpečný glióm?
Povahu a príznaky vzniku gliómu na mozgu bližšie približuje prestížna klinika Mayo Clinic. Glióm je podľa nej „zhluk buniek, ktoré začínajú rasť buď na mozgu alebo mieche. Glióm pri raste môže tlačiť na niektoré časti mozgu a vyvolať tak rôznorodé príznaky.“
Príznaky:
- bolesť hlavy, najmä ráno,
- nevoľnosť a zvracanie,
- zmätenie alebo pokles výkonnosti mozgu (napríklad problémy s premýšľaním a pochopením informácií),
- strata pamäte,
- zmeny osobnosti a podráždenosť,
- problémy so zrakom, rozmazané videnie, dvojité videnie alebo strata periférneho videnia,
- ťažkosti pri rozprávaní,
- záchvaty.
Medzi hlavné rizikové faktory vzniku gliómu podľa Mayo Clinic patrí vyšší vek, kontakt s radiáciou a rodinná anamnéza.