Izraelská armáda oficiálne potvrdila priamy vojenský útok na strategické zariadenie na spracovanie uránu, ktoré sa nachádza v provincii Jazd v strednom Iráne. Ďalším terčom ofenzívy sa stal aj tamojší ťažkovodný jadrový reaktor. Iránske úrady však okamžite po úderoch ubezpečili verejnosť, že vďaka prísnym bezpečnostným opatreniam nedošlo k žiadnemu úniku nebezpečných rádioaktívnych látok.
Zásah kľúčovej infraštruktúry
Priamu zodpovednosť za útok na dôležitú iránsku jadrovú infraštruktúru potvrdili zástupcovia izraelských ozbrojených síl. „Pred chvíľou izraelské letectvo zasiahlo zariadenie na spracovanie uránu nachádzajúce sa v Jazde,“ uviedla armáda vo svojom oficiálnom vyhlásení. Zničený cieľ pritom Tel Aviv označil za mimoriadne strategický, keďže išlo o „jedinečné zariadenie v Iráne používané na výrobu surovín potrebných pre proces obohacovania uránu“.
Výroba koncentrátu a stav radiácie
Iránska organizácia pre atómovú energiu bezprostredne po útoku informovala, že na mieste incidentu nebol zaznamenaný absolútne žiadny únik rádioaktívnych materiálov do okolia. Zasiahnuté zariadenie v Jazde sa primárne zameriavalo na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Z technologického hľadiska ide o jeden z prvotných a nevyhnutných krokov pri spracovaní uránovej rudy, ktorého cieľom je oddelením od hlušiny získať čo najčistejší urán pre ďalšie použitie.
Terčom bol aj ťažkovodný reaktor
Okrem zariadenia v provincii Jazd informovali iránske štátne médiá v piatok aj o ďalšom vážnom útoku. Terčom spojeneckých síl sa stal ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni neďaleko mesta Arák. Podľa zverejnených informácií si však tieto útoky nevyžiadali žiadne ľudské obete. Vďaka predchádzajúcim prísnym bezpečnostným opatreniam podľa tamojších úradov momentálne neexistuje žiadne bezprostredné nebezpečenstvo, ktoré by ohrozovalo zdravie a životy miestnych obyvateľov.