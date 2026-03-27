Zimné počasie v týchto hodinách výrazne komplikuje dopravu na viacerých miestach Slovenska. Vodiči sa musia pripraviť na silný nárazový vietor, snehové jazyky aj nebezpečnú poľadovicu. Kým diaľnice sú zväčša prejazdné bez obmedzení, kritická situácia panuje najmä v horských oblastiach. Viaceré horské priechody vrátane Vernára a Magury už musela polícia pre husté sneženie a zlú zjazdnosť čiastočne alebo úplne uzavrieť.
Stav diaľnic a rýchlostných ciest
Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území republiky sú podľa aktuálnych informácií Slovenskej správy ciest plne zjazdné. Povrch vozoviek je zväčša suchý až mokrý. Výnimkou je len úsek rýchlostnej cesty R3 medzi Nižnou a severom Trstenej, kde sa nachádza vrstva kašovitého snehu s hrúbkou do jedného centimetra. Pozor si však treba dávať na silný nárazový vietor, s ktorým treba počítať najmä v lokalitách Turňa nad Bodvou, Valaliky, Piešťany a Holíč.
Snehové jazyky a poľadovica
Cesty prvej, druhej a tretej triedy zostávajú zväčša zjazdné. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa však na vozovkách miestami nachádza vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu v hrúbke jeden až tri centimetre. Ešte zložitejšia situácia je na ceste medzi Námestovom a Oravskou Polhorou, kde leží až päťcentimetrová vrstva kašovitého snehu. Cestári zároveň varujú pred tvorbou snehových jazykov na ceste prvej triedy v sedle Besník a pred nebezpečnou poľadovicou na horskom priechode Huty.
Uzavreté horské priechody
Väčšina horských priechodov je zatiaľ prejazdná, hoci v úsekoch Besník, Čertovica, Dobšiná, Podspády, Fačkov a Oravská Lesná sa už drží sneh. Situácia sa však podvečer prudko zhoršila v okolí Popradu a Kežmarku.
Horský priechod Vernár museli úrady pre husté sneženie úplne uzavrieť pre všetky vozidlá s dĺžkou nad desať metrov. Dopravu na mieste regulujú policajné hliadky a zasahuje tam aj zimná údržba. Vážne problémy hlási aj horský priechod Magura, ktorý je pre zlé podmienky neprejazdný pre vozidlá nad 3,5 tony, pričom polícia odporúča nákladnej doprave využiť alternatívne trasy. Cesta od Slovenskej Vsi na Maguru musela byť dokonca úplne uzavretá pre všetku dopravu. Strážcovia zákona vyzývajú všetkých vodičov na mimoriadnu opatrnosť, keďže na cestách je sneh, ľad a výrazne znížená viditeľnosť.